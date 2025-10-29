Fotos de la lluvia provocada por la borrasca atlántica en Algeciras

El Campo de Gibraltar ha amanecido este miércoles, 29 de octubre, con la lluvia como protagonista indiscutible. Desde primeras horas de la mañana, los paraguas se han desplegado en las calles y los chubasqueros han vuelto a los armarios de entrada, mientras el cielo gris y las gotas persistentes marcaban el ritmo de una jornada típicamente otoñal.
1/28Fotos de la lluvia provocada por la borrasca atlántica en Algeciras/Erasmo Fenoy
2/28Fotos de la lluvia provocada por la borrasca atlántica en Algeciras/Erasmo Fenoy
3/28Fotos de la lluvia provocada por la borrasca atlántica en Algeciras/Erasmo Fenoy
4/28Fotos de la lluvia provocada por la borrasca atlántica en Algeciras/Erasmo Fenoy
