¿A qué hora amanecería en el Campo de Gibraltar si dejáramos de cambiar la hora para siempre?

No, no estás viviendo el día de la marmota. Simplemente ha llegado el último fin de semana de octubre y, como cada año desde hace décadas, toca el ritual: atrasar los relojes una hora. Este domingo, a las 3:00 de la madrugada serán las 2:00 otra vez. Las tardes se harán más cortas, los amaneceres llegarán antes y volveremos a preguntarnos lo mismo que cada seis meses: ¿tiene esto algún sentido?

El eterno dilema: ¿team verano o team invierno?

El debate se repite como un mantra. Los expertos lo tienen claro: nuestra salud física y la conciliación familiar y laboral mejorarían con el horario de invierno permanente. Pero seamos sinceros, ¿a quién no le anima una larga tarde de verano con luz hasta las diez de la noche?

Aquí es donde la cosa se complica, especialmente si vives en el Campo de Gibraltar.

¿Qué pasaría en la comarca si nunca más cambiásemos la hora?

Hagamos un experimento mental. El Campo de Gibraltar se encuentra a una longitud de aproximadamente 5,5° Oeste, bastante alejado del meridiano que nos correspondería geográficamente.

Si España decidiera mantener el horario de verano todo el año, los habitantes del Campo de Gibraltar vivirían mañanas de película de terror en pleno diciembre: el sol no saldría hasta pasadas las 9:15

Si España decidiera mantener el horario de verano todo el año, los habitantes de Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena, Castellar y Tesorillo vivirían mañanas de película de terror en pleno diciembre: el sol no saldría hasta pasadas las 9:15. Imagina desayunar a oscuras, llevar a los niños al colegio con las farolas encendidas y llegar al trabajo sin haber visto un rayo de luz natural.

Si optásemos por el horario de invierno permanente, los madrugadores del Estrecho se llevarían otra sorpresa en junio: el amanecer llegaría sobre las 6:15

Por el contrario, si optásemos por el horario de invierno permanente, los madrugadores del Estrecho se llevarían otra sorpresa en junio: el amanecer llegaría sobre las 6:15 de la mañana, mucho antes de que suene el despertador de la mayoría. Y olvídate de las largas tardes: en pleno verano, el sol se escondería antes de las nueve de la noche.

¿Por qué vivimos con la hora alemana si estamos al lado de Marruecos?

Este lío tiene nombre y apellidos: Francisco Franco. En 1940, el dictador decidió sincronizar los relojes españoles con Alemania por motivos bélicos. Desde entonces, los españoles vamos una hora por delante del tiempo solar en invierno y dos horas por delante en verano.

La ironía es brutal: Algeciras comparte huso horario con Berlín, que está a más de 2.500 kilómetros de distancia, pero va una hora por delante de Tánger, que se ve desde la playa. De hecho, la mayor parte de España, geográficamente hablando, debería regirse por el meridiano de Greenwich, el mismo que Londres.

El debate europeo que lleva cinco años atascado

En 2018, la Comisión Europea propuso eliminar el cambio de hora. Un año después, el Parlamento Europeo lo respaldó. Pero el Consejo de la UE frenó en seco la iniciativa y, a finales de 2025, seguimos sin acuerdo.

Esta semana, Pedro Sánchez ha vuelto a poner el tema sobre la mesa: "No tiene sentido", ha asegurado en redes sociales. "La ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético y que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año". El Gobierno español ha llevado la cuestión al Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la UE con tres argumentos: la ciudadanía quiere acabar con esta práctica, no hay evidencia científica del ahorro energético y hay consecuencias negativas para la salud.

Mientras tanto, este domingo toca atrasar

Hasta que Bruselas se ponga de acuerdo (si es que algún día lo hace), nos toca seguir con el baile de las agujas. Este domingo, a las 3:00 serán las 2:00. Ganaremos una hora de sueño, pero perderemos una de luz por la tarde.

Y en el Campo de Gibraltar, seguiremos compartiendo hora con Berlín mientras miramos a Marruecos preguntándonos por qué nuestro reloj va tan desajustado con el sol que tenemos encima.