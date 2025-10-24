Los 10 planes más originales para este fin de semana en el Campo de Gibraltar, según ChatGPT

Diez planes originales para este fin de semana en el Campo de Gibraltar, según ChatGPT.

El fin de semana del 25 al 26 de octubre marcará el adiós definitivo al calor en el Campo de Gibraltar. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viernes por la tarde y el sábado aún se resistirán al cambio con máximas de 27 grados y sol, pero el domingo llegará el primer aviso de otoño: nubes, una bajada de cinco grados y algo de lluvia, sobre todo por la mañana.

Por si fuera poco, a las 3:00 serán las 2:00: vuelve el horario de invierno, y con él las ganas de manta, series… o de hacer planes diferentes.

Y como estamos a las puertas de Halloween, ChatGPT te trae 10 ideas originales para aprovechar el fin de semana entre playas, pueblos blancos y buenas historias.

1. Comenzar el fin de semana respirando en Tarifa

El Festival Caleidoscópicas propone una cita preciosa este viernes (17:00) en la iglesia de Santa María: La Mirá. Pausa para mirarnos y estar. Una experiencia sensorial para reconectar contigo misma mientras el viento tarifeño sopla fuera.

2. Atrévete con “La Casa Maldita” en San Roque

El Pasaje del Terror que se celebra todo el fin de semana en los bajos del Teatro Juan Luis Galiardo es ya un clásico. Actores, sustos y alguna que otra risa nerviosa por 5 euros. Ideal para calentar motores antes de Halloween.

3. Que los peques “cocinen su historia” en Algeciras

El viernes (17:30), la biblioteca Cristóbal Delgado organiza un taller delicioso para niños de 9 a 12 años donde aprenderán a mezclar imaginación, escritura y un toque de creatividad culinaria.

4. Viaje al pasado romano con Salvador Bravo

Si te apasiona la historia, pásate por Alarte (Algeciras) el viernes (18:30). El arqueólogo Salvador Bravo ofrecerá la conferencia “orma urbis romae. Urbanismo en la antigua Roma. Perfecta para quienes disfrutan con el arte, las ruinas y las civilizaciones que nos precedieron.

5. Sábado de arte y literatura local

El sábado (11:30) el Edificio Pérez Villalta celebra el Día del Artista, mientras que Estudio Arte13 acoge un encuentro literario con María Platero (11:00–13:00). Una mañana para descubrir talento campogibraltareño y dejarte inspirar.

6. Pasión rojiblanca en el Nuevo Mirador

El sábado a las 14:00, el Algeciras CF se enfrenta al A.D. Alcorcón. Ambiente de grada, bocata, bufanda y orgullo local. Porque el fútbol también es una forma de hacer comunidad.

7. Teatro con sabor a otoño en Los Barrios

El sábado (19:30) llega al Pósito la comedia Avíos para el puchero, dentro del ciclo Otoño de Teatro. Humor andaluz, acento gaditano y la promesa de salir con una sonrisa.

8. Vicente Amigo en San Roque: pura magia flamenca

A las 21:00 del sábado, el maestro de la guitarra flamenca Vicente Amigo actúa en el Teatro Juan Luis Galiardo. Una oportunidad irrepetible para disfrutar del duende en directo.

9. Domingo de mercado y campo en Los Barrios

El domingo por la mañana (11:00) abre el Farmer’s Market de la Granja Escuela de Los Barrios, con productos locales, actividades y ese olor a pan recién hecho que hace imposible no comprar algo.

10. Tarde de teatro y mantita en Algeciras

Y para cerrar el fin de semana (domingo, 18:30), el Teatro Florida presenta Ya me has tocado el cuento, una divertida obra familiar que combina humor, música y algo de picardía. Si llueve, mejor: nada como el teatro cuando el cielo se pone gris.

Bonus track: cambia la hora, cambia el chip

A las 3:00 de la madrugada del domingo serán las 2:00, así que tendrás una hora extra de sueño o de fiesta (tú decides). Y recuerda: aunque el verano meteorológico se despida este fin de semana, el Campo de Gibraltar siempre tiene plan.