Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 20 al 26 de octubre

El Campo de Gibraltar vive una semana repleta de citas literarias, teatro, humor, deporte y actividades culturales para todos los gustos. Del 20 al 26 de octubre, estas son las propuestas más destacadas día a día. Recuerda, la agenda está en permanente actualización.
Lunes 20 de octubre
- Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025. Inauguración oficial.
Martes 21 de octubre
- 18:00 | Centro de Salud de Tarifa: Formación a familiares y personas cuidadoras, dentro de las jornadas organizadas por AFA con motivo del Día Mundial del Alzheimer.
- 18:30 | Biblioteca de San Roque: Conferencia “La controversia de la delimitación de los espacios marítimos de Gibraltar y sus consecuencias medioambientales”, a cargo de Manuel Jesús Garnica.
- 19:00 | Inces Hall Theatre, Gibraltar: A Llanito comedy: Nightmare en el museo.
- Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025.
Miércoles 22 de octubre
- 18:00 | Palacio de Congresos, La Línea: Encuentro con el escritor Javier Sierra.
- 19:00 | Inces Hall Theatre, Gibraltar: A Llanito comedy: Nightmare en el museo.
- 19:00 | Auditorio Millán Picazo, Algeciras: Conferencia “Palestina, 1919-2025. El baile de las miradas españolas”, por Eloy Martín Corrales.
- Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025.
Jueves 23 de octubre
- 18:30 | Casa Consistorial de Los Barrios: Presentación del libro Historia de la Algeciras Medieval, de José Antonio Ortega Espinosa.
- 19:00 | Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Aula de Literatura José Cadalso con la escritora Alice Kellen.
- 19:00 | Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Algeciras: Alcultura Cinema proyecta Tres amigas.
- 19:00 | Inces Hall Theatre, Gibraltar: A Llanito comedy: Nightmare en el museo.
- 22:00 | Botanic, Algeciras: Noches de comedia con Miguel A. Martín. Apertura de puertas a las 21:00.
- Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025.
Viernes 24 de octubre
- 10:00 | Plaza Fariñas, La Línea: Plaza del Clima y la Energía, una forma divertida de aprender a cuidar el planeta. Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
- 17:00 | Iglesia Santa María, Tarifa: Festival Caleidoscópicas con la actividad “La Mirá. Pausa para mirarnos y estar”.
- 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.
- 18:00 | Auditorio Millán Picazo, Algeciras: Presentación del libro Memorias innatas, de Miguel Márquez Mateos.
- 19:00 | Casa de la Cultura, Tarifa: Festival Caleidoscópicas con podcast-show y conversatorio.
- 19:00 | Inces Hall Theatre, Gibraltar: A Llanito comedy: Nightmare en el museo.
- 20:30 | Teatro Paseo de la Velada, La Línea: Espectáculo “Empaque”.
- La Línea: XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz.
- Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025.
Sábado 25 de octubre
- Los Barrios: Campeonato Internacional de Petanca.
- 10:00 | Plaza Fariñas, La Línea: Plaza del Clima y la Energía.
- 11:00 – 13:00 | Estudio Arte13, Algeciras: Encuentro literario con María Platero. Información e inscripción en info@estudioarte13.com o 615198755.
- 11:30 | Biblioteca Municipal, Tarifa: Festival Caleidoscópicas con la actividad “Biblioteca Humana”.
- 11:30 | Edificio Pérez Villalta, Algeciras: Día del Artista.
- 12:00 | Casa de la Cultura Enrique Tierno Galván, San Pablo (Jimena): Cuentos en bicicleta.
- 14:00 | Estadio Nuevo Mirador, Algeciras: El Algeciras CF enfreta al A.D. Alcorcón.
- 17:00 | Casa de la Cultura, Tarifa: Festival Caleidoscópicas con la propuesta DanzArte.
- 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.
- 18:00 | Centro Cultural Reina Sofía, Estación de Jimena: Cuentos en bicicleta.
- 18:00 | Lago Marítimo, Algeciras: UDG Project 002 – Artistas emergentes en directo.
- 19:00 | Teatro Florida, Algeciras: Concierto “Itineris” de Thalassa Orchestra, dirigida por Irene Delgado. Entradas en codetickets.com y Discos Grammy.
- 19:30 | Sala El Pósito, Los Barrios: Otoño de Teatro con la obra Avíos para el puchero, de Intrusas Teatro.
- 21:00 | Teatro Municipal Alameda, Tarifa: Festival Caleidoscópicas con Los 7 velos del arte, un viaje musical en homenaje a Juan Tamariz. Entrada libre.
- 21:00 | Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Concierto de Vicente Amigo.
- 03:00: Cambio de hora. A las 03:00 serán las 02:00.
- Tarifa: I Magna Tarifa “50 años de Fe, Historia y Hermandad”.
- La Línea: XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz.
- Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025.
Domingo 26 de octubre
- Los Barrios: Campeonato Internacional de Petanca.
- 11:00 | Granja Escuela Los Barrios: Farmer’s Market.
- 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.
- 18:30 | Teatro Florida, Algeciras: Obra de teatro Ya me has tocado el cuento.
- La Línea: XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz.
