Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 20 al 26 de octubre

El Campo de Gibraltar vive una semana repleta de citas literarias, teatro, humor, deporte y actividades culturales para todos los gustos. Del 20 al 26 de octubre, estas son las propuestas más destacadas día a día. Recuerda, la agenda está en permanente actualización.

Lunes 20 de octubre

Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025. Inauguración oficial.

Martes 21 de octubre

18:00 | Centro de Salud de Tarifa : Formación a familiares y personas cuidadoras, dentro de las jornadas organizadas por AFA con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

Tarifa Formación a familiares y personas cuidadoras, dentro de las jornadas organizadas por AFA con motivo del Día Mundial del Alzheimer. 18:30 | Biblioteca de San Roque : Conferencia “La controversia de la delimitación de los espacios marítimos de Gibraltar y sus consecuencias medioambientales”, a cargo de Manuel Jesús Garnica.

San Roque Conferencia “La controversia de la delimitación de los espacios marítimos de Gibraltar y sus consecuencias medioambientales”, a cargo de Manuel Jesús Garnica. 19:00 | Inces Hall Theatre, Gibraltar : A Llanito comedy: Nightmare en el museo.

Gibraltar A Llanito comedy: Nightmare en el museo. Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025.

Miércoles 22 de octubre

18:00 | Palacio de Congresos, La Línea: Encuentro con el escritor Javier Sierra.

Encuentro con el escritor Javier Sierra. 19:00 | Inces Hall Theatre, Gibraltar: A Llanito comedy: Nightmare en el museo.

A Llanito comedy: Nightmare en el museo. 19:00 | Auditorio Millán Picazo, Algeciras : Conferencia “Palestina, 1919-2025. El baile de las miradas españolas”, por Eloy Martín Corrales.

Algeciras Conferencia “Palestina, 1919-2025. El baile de las miradas españolas”, por Eloy Martín Corrales. Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025.

Jueves 23 de octubre

18:30 | Casa Consistorial de Los Barrios : Presentación del libro Historia de la Algeciras Medieval, de José Antonio Ortega Espinosa.

Los Barrios Presentación del libro Historia de la Algeciras Medieval, de José Antonio Ortega Espinosa. 19:00 | Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Aula de Literatura José Cadalso con la escritora Alice Kellen.

Aula de Literatura José Cadalso con la escritora Alice Kellen. 19:00 | Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Algeciras: Alcultura Cinema proyecta Tres amigas.

Alcultura Cinema proyecta Tres amigas. 19:00 | Inces Hall Theatre, Gibraltar: A Llanito comedy: Nightmare en el museo.

A Llanito comedy: Nightmare en el museo. 22:00 | Botanic, Algeciras: Noches de comedia con Miguel A. Martín. Apertura de puertas a las 21:00.

Noches de comedia con Miguel A. Martín. Apertura de puertas a las 21:00. Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025.

Viernes 24 de octubre

10:00 | Plaza Fariñas, La Línea: Plaza del Clima y la Energía, una forma divertida de aprender a cuidar el planeta. Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

Plaza del Clima y la Energía, una forma divertida de aprender a cuidar el planeta. Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 17:00 | Iglesia Santa María, Tarifa: Festival Caleidoscópicas con la actividad “La Mirá. Pausa para mirarnos y estar”.

Festival Caleidoscópicas con la actividad “La Mirá. Pausa para mirarnos y estar”. 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.

Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros. 18:00 | Auditorio Millán Picazo, Algeciras: Presentación del libro Memorias innatas, de Miguel Márquez Mateos.

Presentación del libro Memorias innatas, de Miguel Márquez Mateos. 19:00 | Casa de la Cultura, Tarifa : Festival Caleidoscópicas con podcast-show y conversatorio.

: Festival Caleidoscópicas con podcast-show y conversatorio. 19:00 | Inces Hall Theatre, Gibraltar: A Llanito comedy: Nightmare en el museo.

A Llanito comedy: Nightmare en el museo. 20:30 | Teatro Paseo de la Velada, La Línea: Espectáculo “Empaque”.

Espectáculo “Empaque”. La Línea: XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz.

XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz. Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025.

Sábado 25 de octubre

Los Barrios: Campeonato Internacional de Petanca.

Campeonato Internacional de Petanca. 10:00 | Plaza Fariñas, La Línea: Plaza del Clima y la Energía.

Plaza del Clima y la Energía. 11:00 – 13:00 | Estudio Arte13, Algeciras: Encuentro literario con María Platero. Información e inscripción en info@estudioarte13.com o 615198755.

Encuentro literario con María Platero. Información e inscripción en info@estudioarte13.com o 615198755. 11:30 | Biblioteca Municipal, Tarifa: Festival Caleidoscópicas con la actividad “Biblioteca Humana”.

Festival Caleidoscópicas con la actividad “Biblioteca Humana”. 11:30 | Edificio Pérez Villalta, Algeciras: Día del Artista.

Día del Artista. 12:00 | Casa de la Cultura Enrique Tierno Galván, San Pablo (Jimena): Cuentos en bicicleta.

(Jimena): Cuentos en bicicleta. 14:00 | Estadio Nuevo Mirador, Algeciras: El Algeciras CF enfreta al A.D. Alcorcón.

El Algeciras CF enfreta al A.D. Alcorcón. 17:00 | Casa de la Cultura, Tarifa: Festival Caleidoscópicas con la propuesta DanzArte.

Festival Caleidoscópicas con la propuesta DanzArte. 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.

Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros. 18:00 | Centro Cultural Reina Sofía, Estación de Jimena: Cuentos en bicicleta.

Cuentos en bicicleta. 18:00 | Lago Marítimo, Algeciras: UDG Project 002 – Artistas emergentes en directo.

UDG Project 002 – Artistas emergentes en directo. 19:00 | Teatro Florida, Algeciras : Concierto “Itineris” de Thalassa Orchestra, dirigida por Irene Delgado. Entradas en codetickets.com y Discos Grammy.

: Concierto “Itineris” de Thalassa Orchestra, dirigida por Irene Delgado. Entradas en codetickets.com y Discos Grammy. 19:30 | Sala El Pósito, Los Barrios : Otoño de Teatro con la obra Avíos para el puchero, de Intrusas Teatro.

: Otoño de Teatro con la obra Avíos para el puchero, de Intrusas Teatro. 21:00 | Teatro Municipal Alameda, Tarifa: Festival Caleidoscópicas con Los 7 velos del arte, un viaje musical en homenaje a Juan Tamariz. Entrada libre.

Festival Caleidoscópicas con Los 7 velos del arte, un viaje musical en homenaje a Juan Tamariz. Entrada libre. 21:00 | Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Concierto de Vicente Amigo.

Concierto de Vicente Amigo. 03:00: Cambio de hora. A las 03:00 serán las 02:00.

Cambio de hora. A las 03:00 serán las 02:00. Tarifa: I Magna Tarifa “50 años de Fe, Historia y Hermandad”.

I Magna Tarifa “50 años de Fe, Historia y Hermandad”. La Línea: XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz.

XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz. Plaza de toros de La Línea: Fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025.

Domingo 26 de octubre