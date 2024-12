Alternativas reclama más personal en Aduanas para luchar contra los grandes alijos de cocaína

Algeciras/Dos incautaciones récord de cocaína con apenas un año de diferencia en el Puerto de Algeciras. La situación evidencia los cada vez más recurrentes intentos de las mafias internacionales del narcotráfico para introducir en Europa la droga procedente de Sudamérica a través de la dársena del Estrecho.

En agosto de 2023, la intervención de 9.436 kilos de esta droga ocultos en un cargamento de bananas copó los titulares de todo el país por ser la mayor aprehensión producida en España hasta el momento. Pero el récord quedó pulverizado catorce meses después. El pasado octubre las autoridades localizaron, de nuevo en el Puerto de Algeciras, otros 13.000 kilos de cocaína cuyo valor en el mercado negro hubiera alcanzado los 780 millones de euros (más del doble de la suma de los presupuestos anuales de los ocho municipios de la comarca). Dos hitos de la acción conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional.

Más allá del éxito de ambas operaciones, la situación preocupa al movimiento asociativo de lucha contra las drogas. La Coordinadora Alternativas reclama al Ministerio del Interior un refuerzo de la plantilla y medios tecnológicos de Aduanas en el puerto algecireño para hacer frente al incremento de los envíos internacionales de estupefacientes a través de los portacontenedores. "El Puerto de Algeciras está situándose a la cabeza como muelle de entrada de la cocaína en el Mediterráneo. Los intentos son cada vez más frecuentes. Frente a las mafias, el Servicio de Vigilancia Aduanera trabaja con un análisis de riesgos y la colaboración internacional de las policías y las fiscalías que les permite, en muchas ocasiones, tener señalado un contenedor cargado con drogas prácticamente desde su origen e ir a tiro hecho una vez que toca tierra en Europa. Pero hacen falta más medios, tanto de escáner como de personal, para reforzar esta labor", reclama Francisco Mena, presidente de Alternativas, como principal demanda a la hora de hacer balance del año 2024.

Uno de los dos escáneres de Aduanas en el Puerto de Algeciras. / Erasmo Fenoy

Mena discrepa con la visión del Gobierno sobre la represión del narcotráfico. "El delegado del Gobierno en Andalucía sostiene que los medios son suficientes. Pero está negando la mayor. Debe venir al Campo de Gibraltar y sentarse con las fuerzas de seguridad y el movimiento asociativo para comprobar que hacen falta más recursos en Vigilancia Aduanera. Porque ninguna mafia envía de una sola tacada 5.000 o 6.000 kilos de cocaína si no tiene unas mínimas garantías de que va a llegar", subraya Mena. Todo ello con la petición de la Zona de Especial Singularidad para la comarca como un asunto igualmente pendiente para reforzar el trabajo de las autoridades.

"Ninguna mafia envía de una sola tacada 5.000 o 6.000 kilos de cocaína si no tiene unas mínimas garantías de que va a llegar" — Francisco Mena - Presidente de Alternativas

En la calle, la cocaína se sigue despachando a razón de 30 a 50 euros por cada dosis de un gramo. "Esta irrupción de cocaína en grandes cargamentos tiene que ver con una superproducción en Sudamérica. Hay más droga disponible que nunca y, por lo tanto, los intentos para introducirla en el mercado negro europeo van a ser cada vez más frecuentes. Y para ello apenas hay unos pocos puertos, como Algeciras, Valencia y Barcelona, para intentarlo. Para intentar colar la droga entre los miles de contenedores que transitan a diario. Por eso insistimos en que son necesarios más medios para hacer frente a la situación", recalca Mena.

El exceso de oferta de cocaína ha llevado en los últimos años a las mafias al intercambio de esta droga con el hachís producido en Marruecos. Es el fenómeno conocido como "kilo por kilo" en el que las redes del narcotráfico de Europa canjean con paridad las dos sustancias. "El hachís tiene como destino preferente Estados Unidos. Allí hay abundancia de marihuana, pero el hachís, cuyo THC -tetrahidrocannabinol, el compuesto responsable del efecto estupefaciente- es más alto, está considerado una droga exótica y tiene una alta demanda", apunta el presidente de Alternativas.

La intervención de las 13 toneladas de cocaína en Algeciras deja, no obstante, un regusto agridulce tras la detención -a los pocos días- del jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid, Óscar Sánchez, acusado de blanqueo de capitales y cohecho. Guardaba un millón de euros en su despacho y más de 20 millones ocultos en las paredes de su domicilio en Alcalá de Henares por su presunto vínculo en varias operaciones, entre ellas esta. "El hachís tiene capacidad para corromper a agentes de las fuerzas de seguridad, pero la cocaína aún más. Lamentablemente saltan casos. Nos genera tristeza que alguien cuya misión es luchar contra las drogas se haya dejado corromper, pero también reconforta saber que los mecanismos internos funcionan, como ha sido en este caso", especifica Mena.

La sentencia del primer macrojuicio

Si 2023 tuvo como imagen icónica la de decenas de acusados sentados en el banquillo de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial en el macrojuicio contra el clan de Los Castaña, el arranque del año que ahora llega a su fin estuvo marcado por la sentencia del caso. El mayor proceso judicial contra el tráfico de drogas en España, con el procesamiento de 157 personas, concluyó en enero con la condena a 97 integrantes de la trama por delitos que van desde el tráfico de drogas al contrabando, pasando por el de receptación y pertenencia a grupo criminal.

"Es ya uno de los juicios más importantes de la historia de España. El mayor éxito fue que se celebrara por todo lo que implicaba. Desde la adaptación de la Audiencia para la vista al trabajo coordinado de la Fiscalía y los jueces instructores frente a las defensas de los procesados, que buscaban dilatar el procedimiento. La sentencia del juicio a Los Castaña es una muestra del gran compromiso de la judicatura y las fuerzas de seguridad, pese a la falta de medios. Nadie está por encima de la ley", reflexiona el presidente de Alternativas.

La entrada de parte de los acusados a una de las sesiones del macrojuicio contra la red de Los Castaña, en 2023. / Erasmo Fenoy

El triángulo perverso

A nivel de calle, la Coordinadora Alternativas mantiene todos sus programas de prevención, que abarcan a todos los rangos de edad, y de atención a las personas adictas. Mena subraya que el cannabis y la cocaína siguen siendo las principales sustancias consumidas, si bien existe una combinación de adicciones frecuente entre las personas que se someten a los tratamientos para la desintoxicación. "La principal combinación es la del consumo por parte de hombres de cocaína, alcohol y prostitución. Es el triángulo perverso", subraya Mena.

Los recursos asistenciales de la Junta de Andalucía requieren de mayor agilidad, según Mena. "Los programas públicos para la atención a los adictos presentan el problema de que se tarda muchísimo tiempo en poder acceder a ellos. La intervención, cuando la situación de deterioro físico de la persona y de su entorno social es grave, debe ser mucho más rápida. Le pedimos a la Junta que se aligeren los procesos porque cuando un adicto se ha tirado al barro va a gastar todo lo que tenga a mano para consumir. Va a vaciar las cuentas corrientes o a vender lo que sea para drogarse", especifica Mena.

Para atender a los adictos a las drogas, la Junta de Andalucía dispone de unas comunidades terapéuticas públicas y un concierto con entidades del tercer sector para gestionar recursos extra. En el Campo de Gibraltar, las dos comunidades públicas se encuentran en La Línea y Tarifa, mientras que la concertada la gestiona la asociación El Manantial, en Castellar, que forma parte de la Coordinadora Alternativas.

Además, la Junta dispone de la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH), donde las personas adictas superan en un entorno controlado el síndrome de abstinencia (el popularmente conocido como "mono") en una veintena de días previo al ingreso en las comunidades terapéuticas. "Llevan años con amago de cerrarla, como ya pasó con la de Sevilla y Granada. Pero la UDH es un recurso fundamental, con mucho éxito de funcionamiento", destaca Mena.

La financiación, una cuestión pendiente

El movimiento asociativo de lucha contra las drogas del Campo de Gibraltar mantiene la exigencia al Ministerio del Interior para que se revise el modelo de financiación. Un año más, el Fondo de Bienes Decomisados del Narcotráfico para la puesta en marcha de programas y acciones preventivas sobre drogodependencias relegó al Campo de Gibraltar. La comarca recibió de manera directa 80.879 euros, apenas un 0,28% sobre un total de 28 millones de euros. La situación se repite, año tras año, a pesar de que la zona es uno de los enclaves calientes por la acción de las mafias del tráfico de drogas.

"Son cifras ridículas y seguimos demandando al Plan Nacional sobre Drogas que tenga sensibilidad con esta zona. Las connotaciones que tiene esta comarca no la tienen otros lugares. Cuando hay una normativa que es injusta, hay que cambiarla. Hay ayuntamientos como el de La Línea, con la situación que existe en la ciudad por el tráfico de drogas, que no reciben ni un solo euro. O donde entidades como la Coordinadora Despierta en La Línea o la propia Alternativas no pueden acceder al fondo porque no tienen carácter nacional o no están en tres comunidades. No queremos tener ámbito nacional ni estar en varias comunidades. Las coordinadoras nacimos para defender al Campo de Gibraltar y es nuestro campo de acción. No nos cansaremos de exigir un cambio de la norma o fórmulas que permitan a todos los municipios y asociaciones de la zona acceder al fondo", concluye Mena.