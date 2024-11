El jefe de blanqueo de la Policía Nacional, detenido con más de 20 millones vinculados con la incautación de 13 toneladas de cocaína en Algeciras

Algeciras/La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha detenido al jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid acusado de blanqueo de capitales y cohecho. El ahora arrestado tenía un millón de euros en su despacho y más de 20 millones ocultos en las paredes de su domicilio en Alcalá de Henares por su presunto vínculo en distintas operaciones relacionadas con el narcotráfico, entre ellas la que se saldó con la incautación de 13 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras, el mayor alijo intervenido en la historia de España de esta droga.

Según ha adelantado Vozpópuli y ha podido confirmar Europa Sur, en la misma operación también ha sido detenida su pareja, también policía en la Comisaría de Alcalá de Henares.

Asuntos Internos investiga la posible existencia de sociedades presuntamente vinculadas al inspector jefe y los activos que pudiera tener en forma de criptomonedas, según ha publicado El Español, que añade que, entre otros delitos, se le investiga por blanqueo de capitales. En total hay 15 detenidos, que ya se encuentran en prisión provisional. La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el secreto de las actuaciones. La operación está abierta y no se descartan nuevos arrestos.

El Confidencial señala que el arrestado ascendió hace cuatro años a inspector jefe y que, antes de pasar a depender de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estuvo destinado en la Unidad Central contra la Droga y Crimen Organizado (Udyco), en un grupo de la Brigada Central de Estupefacientes, estructura depende de la Comisaría General de Policía Judicial.

El mayor alijo de cocaína de la historia de España

En la operación que se saldó con la incautación de 13 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras en un contenedor con plátanos procedente de Ecuador se llevaron a cabo cinco registros por orden del Juzgado de Instrucción nº 3 de Algeciras: cuatro en Alicante y provincia, y uno en Madrid, que sería en el despacho del inspector jefe detenido, con la intervención de abundante documentación que está analizada por los investigadores. Luego se realizaron otros dos registros, uno de ellos en su domicilio. Además, se llevó a cabo la detención en Toledo de una mujer, socia de la empresa destinataria del envío, mientras que los dos responsables de la empresa importadora se encuentran fugados. Son un hombre y una mujer que tienen otra empresa de frutas y cítricos en el municipio de Almoradí y El Campello.

Según explicaron los responsables de la investigación el pasado miércoles, cuando fueron presentados los resultados de esta incautación, detrás del alijo estaba una vez más el poderoso cártel de los Balcanes, que cuenta con grupos en distintas partes del mundo, también en España.

Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional comenzaron en 2021 a monitorizar todas las operaciones de una empresa que se había creado en 2019 y que había empezado a operar tras dos años sin actividad. "Quería dar la sensación de ser una empresa confiable, una importadora que trabajaba trayendo plátanos de iberoamérica con destino a España", subrayó Manuel Montesinos Díez de la Lastra, jefe de Operaciones de Vigilancia Aduanera. Los investigadores de los dos cuerpos descubrieron entonces que, efectivamente había empezado a traer fruta e incluso la vendía, pero no era más que una "fachada". "No tenía infraestructuras, no almacenaba, actuaba básicamente como un bróker, ni siquiera tenía beneficios. ¿Qué empresa actúa de esa forma durante tantos años si no es con la finalidad de dar una apariencia de normalidad y prepara operaciones de narcotráfico?", se preguntó.

El jefe de la Udyco central de la Policía Nacional, Antonio Martínez Duarte, destacó la importancia de una incautación que "posiblemente" sea "la tercera del mundo de estas características", ya que superaba las mayores incautaciones registradas en España hasta la fecha (9,4 toneladas en 2023 y 8,7 toneladas en 2018, ambas también en Algeciras). El mando policial entiende que esta incautación supone un éxito de la presión que se lleva a cabo sobre empresas puestas en marcha por organizaciones criminales para traer a Europa el exceso de producción de cocaína de Colombia. "Esto es un trabajo conjunto de la Policía Nacional española, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía de Ecuador con el soporte imprescindible de la Fiscalía Especial Antidroga", explicó.

"Para nosotros, la colaboración internacional no es una opción, es una obligación. Tenemos que estar comprometidos con esta lucha, con que las organizaciones criminales lleguen a obtener beneficios con estas importaciones de cocaína". "Estas trece toneladas no venían solo al mercado español, que no puede asumir tanta droga de golpe. Venía para ser distribuida al resto de países europeos. Ahora hemos evitado que llegue a nuestras calles", resaltó.