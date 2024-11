Las 13 toneladas de cocaína intervenidas en Algeciras evitan que circulen por el mercado negro de Europa 780 millones de euros

Algeciras/La incautación de 13 toneladas de cocaína por parte de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera el pasado 14 de octubre en un contenedor en el Puerto de Algeciras ha impedido la circulación por el mercado negro de varias ciudades de Europa, a través del menudeo, de 780 millones de euros de esta droga. La aprehensión, la mayor de la historia de España y la segunda del continente (la mayor en un único contenedor), es fruto de cuatro años de investigación y vigilancia de una empresa tapadera, en apariencia importadora de frutas, con sede en la localidad alicantina de El Campello.

Así lo han explicado este miércoles, frente al cargamento de cocaína almacenado en una nave junto al Puesto de Control Fronterizo de Algeciras, el comisario principal Antonio Martínez Duarte, jefe de la Udyco central de la Policía Nacional; Manuel Montesinos Díez de la Lastra, jefe de Operaciones de Vigilancia Aduanera, así como Francisco Javier López Matesanz, comisario jefe de Algeciras, y Miguel Gil Haro, jefe de la unidad operativa de Vigilancia Aduanera en Algeciras, junto a Blanca Flores, subdelegada del Gobierno central en la provincia de Cádiz.

Martínez Duarte destaca la importancia de una incautación que "posiblemente" sea "la tercera del mundo de estas características". Supera las mayores incautaciones registradas en España hasta la fecha (9,4 toneladas en 2023 y 8,7 toneladas en 2018, ambas también en Algeciras). El mando policial entiende que supone un éxito de la presión que se lleva a cabo sobre empresas puestas en marcha por organizaciones criminales para traer a Europa el exceso de producción de cocaína de Colombia. "Esto es un trabajo conjunto de la Policía Nacional española, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía de Ecuador con el soporte imprescindible de la Fiscalía Especial Antidroga", explica. "Para nosotros, la colaboración internacional no es una opción, es una obligación. Tenemos que estar comprometidos con esta lucha, con que las organizaciones criminales lleguen a obtener beneficios con estas imppoortaciones de cocaína". "Estas trece toneladas no venían sólo al mercado español, que no puede asumir tanta droga de golpe. venía para ser distribuida al resto de países europeos. Ahora hemos evitado que llegue a nuestras calles", continúa.

Los mandos de la Policía Nacional y Aduanas, junto a la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, en la presentación del alijo. / Erasmo Fenoy

La investigación continúa (de momento con un detenido) para llegar hasta la desarticulación de toda la organización que intentó la importación de la cocaína. "Esto no es el resultado de una causalidad, de un chivatazo o de la suerte, sino del trabajo de muchos profesionales a ambos lados del Atlántico", dice Montesinos Díez de la Lastra.

Aduanas y la Policía Nacional comenzaron en 2021 a monitorizar todas las operaciones de una empresa que se había creado en 2019 y que había empezado a operar tras dos años sin actividad. "Quería dar la sensación de ser una empresa confiable, una importadora que trabajaba trayendo plátanos de iberoamérica con destino a España", subraya el responsable de Aduanas. Los investigadores de los dos cuerpos descubrieron entonces que, efectivamente había empezado a traer fruta e incluso la vendía, pero no era más que una "fachada". "No tenía infraestructuras, no almacenaba, actuaba básicamente como un broker, ni siquiera tenía beneficios. ¿Qué empresa actúa de esa forma durante tantos años si no es con la finalidad de dar una apariencia de normalidad y prepara operaciones de narcotráfico?", se pregunta.

Un dron sobrevuela el mayor cargamento de cocaína intervenido enla historia de España. / Erasmo Fenoy

En 2024, cambió su forma de operar. Dejó de importar plátanos de Costa Rica o Panamá y focalizó su actividad en Ecuador, en concreto desde Guayaquil. Los investigadores detectaron indicios de que estaba preparando un cargamento e intensificaron la colaboración internacional. Entonces, los investigadores comprobaron que había comenzado a importar plátanos de operadores conocidos por narcotráfico hasta que llegaron a la conclusión de que en esta partida en concreto podría venir un cargamento de cocaína. Cuando pasó por el escáner de contenedores Medusa se detectó que entre los plátanos había un material distinto aunque en el mismo tipo de caja. Los agentes abrieron el contenedor y encontraron, tras una fila de palés con fruta, que detrás habían ocultado más de 11.000 pastillas de la droga que arrojaron un peso de 13.062 kilos. La empresa había enviado en este tiempo más de 900 contenedores sin saber que estaba siendo vigilada. La Policía Nacional y Aduanas llegaron a hacer más de 200 controles discretos para no destapar que había un seguimiento. "Pensaron que nos habían engañado y que creíamos que efectivamente era una importadora de plátanos legal", concluyó.

Según las tablas oficiales, en la venta al por mayor el valor de la droga sería de casi 400 millones de euros. En la calle, vendido al gramo, 780 millones.

Tras las primeras diligencias se produjeron cinco registros judiciales por orden del Juzgado de Instrucción nº 3 de Algeciras -cuatro en Alicante y provincia, y uno en Madrid-, con intervención de abundante documentación que será analizada por los investigadores. Luego se realizaron dos más. Además se llevó a cabo la detención en Toledo de una mujer, socia de la empresa destinataria del envío, mientras que los dos responsables de la empresa importadora se encuentran fugados. Son un hombre y una mujer que tienen otra empresa de frutas y cítricos en el municipio de Almoradí y El Campello. Los efectos intervenidos, junto con la persona detenida, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras.