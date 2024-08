El alga invasora, un quebradero de cabeza para el Campo de Gibraltar en plena temporada turística

Campo de Gibraltar/Puede que no sea un nombre fácil de pronunciar, pero el alga Rugulopteryx Okamurae ya se ha instalado definitivamente como una vecina más en el Campo de Gibraltar extendiéndose por sus costas de forma constante. La situación preocupa especialmente a los ayuntamientos, que se ven "desbordados" estos días por los constantes arribazones que afean las playas en plena temporada.

Cada vez más personas, especialmente turistas, se hacen eco en las redes sociales de unas estampas que hace apenas diez años eran inimaginables. Auténticas mareas de algas que dejan casi impracticables algunos puntos de las costas, con los consiguientes derivados como el mal olor o la aparición de moscas.

En los últimos días, varios visitantes mostraban en vídeos de TikTok la situación de Tarifa, meca del turismo en la comarca. "Lo que no te dicen de la playa de Tarifa", manifestaba una joven que no esperaba hallar el primer tramo de la playa de Los Lances cubierta por el manto de algas. "No te lo dicen porque no es así siempre, estuve el fin de semana pasado en Bolonia y estaba limpia", replicaba otra usuaria en los comentarios.

Tarifa

Desde el Consistorio tarifeño quitan hierro al asunto ya que entienden que, aunque supone un problema medioambiental, el alga invasora no tendrá un impacto significativo en el turismo a medio o largo plazo. "Son puntos localizados, no toda la playa", matiza el delegado de Playas del Ayuntamiento de Tarifa, Ignacio Trujillo. Uno de ellos es el tramo urbano de Los Lances, donde este mismo jueves estaban las máquinas recogiendo acumulaciones de algas.

No obstante esto no significa que la gestión de los arribazones sea sencilla para una localidad como Tarifa, con solo 18.600 habitantes, que se multiplican por cinco en verano. En lo que va de temporada han recogido más de 7.200 toneladas de algas con batidas constantes que duran días en cada una de las playas. Esto ha obligado a contratar maquinaria más específica. Además, en los próximos días comenzarán a realizar la recogida por las noches para sortear la dificultad de trabajar entre los bañistas en horario diurno.

"Tenemos 35 kilómetros de playas y tenemos que darles servicios, pero somos un pueblo", manifiesta Trujillo, que clama por que las administraciones supramunicipales se impliquen en mayor medida en una problemática que alcanza cada vez un mayor porcentaje del litoral andaluz. Por el momento, la única subvención que reciben proviene de la Diputación de Cádiz, que apoya con 140.000 euros para el año, de los que llevan gastados unos 90.000.

"No entendemos como la recogida de todo lo que sale por la playa le pertenece al Ayuntamiento", se queja el delegado de Playas, que pone de ejemplo los atunes, delfines e, incluso, narcolanchas que llegan a las costas tarifeñas. A su modo de ver, el Gobierno central debería colaborar con ayudas económicas o, incluso, haciendo la propia recogida.

Del mismo modo, Trujillo pide que se permita la comercialización del alga asiática, lo cual ayudaría a todo el proceso de extracción y le daría una segunda vida a esta especie para la que ya existen varios proyectos para convertirla en abono u otros productos. "Hay empresas esperando a que se apruebe para hacer ellos la recogida para luego usarla", comenta el delegado.

La Línea

El litoral de poniente de La Línea está siendo el más afectado de la ciudad en lo que va de 2024 por las arribazones del alga. No en vano, la Rugulopteryx Okamurae dejó el pasado mes de junio estampas impresionantes, con una altísima acumulación en esta playa linense, obligando a que los efectivos municipales se tuvieran que emplear a fondo para retirar las montañas de esta especie invasora.

La semana pasada fue el turno del litoral de levante linense, en el que el Consistorio retiró 22 toneladas de algas que, repartidos por la larga extensión de las playas de Sobrevela y Alcaidesa, se depositaron sobre la arena. Desde la concejalía que dirige Rafael León se califica como “preocupante” el hecho de la aparición cada vez más frecuente de este tipo de algas asiáticas en la playa de levante.

En el plano general, según los datos del Ayuntamiento, el 90% de las algas desde el mes de enero se han recogido en la playa de poniente. Los registros sitúan a marzo como el mes en que mayor cantidad acumuló en esta zona del litoral, con un total de 121.470 kilos, seguido de abril, con 56.000 kilos; junio, con 35.000 kilos y febrero con 25.340 kilos. Los de menor incidencia fueron los meses de mayo y julio, con 6.000 y 8.000 kilos, respectivamente. También en La Línea han contado con apoyo económico de la Diputación de Cádiz para la retirada y tratamiento de la especie invasora.

Arribazones de alga en la playa de Poniente de La Línea, el pasado mes de junio / E. S.

Algeciras

En lo que a impacto en vecinos y turistas, Algeciras es una de las ciudades que sufre menos, ya que las sus dos principales playas, Getares y El Rinconcillo, no se ven tan afectadas por los arribazones. A esta última apenas llegan algunos restos en la zona más al sur, junto al puente de acceso al Puerto.

A Getares sí llegan ocasionamente mantos de algas, pero de menor calibre que en las otras ciudades de la comarca. Ángel Martínez, delegado de Playas, explica que, al estar en temporada de baño, hacen lo posible por minimizar los arribazones y que, en el caso de esta playa, intentan retirarlos "en un máximo de 24 horas".

En lo que va de año, en Algeciras se han recogido en torno a 500 toneladas del alga invasora, la mayor parte en la playa de El Chinarral, la más afectada. "El gran problema lo tenemos ahí", destaca Martínez, que resalta que la morfología de la zona favorece la acumulación.

Al igual que La Línea y Tarifa, Diputación es la única que hace una "pequeña aportación", aunque el delegado señala directamente al Ministerio de Transición Ecológica, a quien pide implicación. "Debería haber tomado cartas en el asunto, porque es una catástrofe natural, no algo de un solo municipio", sentencia.