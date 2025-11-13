La AGI alerta de la fuga de inversiones industriales del Campo de Gibraltar por la falta de capacidad eléctrica

La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) alerta de la fuga de inversiones de la comarca como consecuencia de la situación límite de la red eléctrica. Para la entidad, la falta de capacidad quedará lejos de estar resuelta con las infraestructuras planificadas por el Gobierno para el periodo 2025-2030.

"Vamos a perder proyectos industriales porque no hay capacidad suficiente en la red para el nuevo futuro energético basado en el hidrógeno verde y sus derivados, en la transición energética. Tanto en la de alta tensión como en la red de distribución. El ritmo de inversiones que debió acometerse años atrás no ha sido suficiente y la planificación del Gobierno no cubre las necesidades. Vamos tarde y no nos hacen caso", ha lamentado el presidente de honor de la AGI, Antonio Moreno.

El colectivo industrial explica que Andalucía presenta un escenario menos ventajoso de partida, ya que la red eléctrica tiene 744 kilómetros por cada millón de habitantes, mientras que la media en España es de 1.242 kilómetros. Y la convergencia se atisba complicada. "El Gobierno de España no ha invertido de 2011 a 2024 a lo que por Ley estaba obligado, que era un 0,065% del Producto Interior Bruto, equivalente a unos 3.000 millones anuales. Ningún año se ha llegado a esa inversión, y ahora se presenta un plan a la prisa con 13.000 millones para cinco o seis años en los que tampoco se llega al nivel de los 3.000 millones anuales", según Moreno.

Además, el presidente de honor de la AGI subraya que cualquier proyecto de alta tensión tarda de media entre seis y ocho años en materializarse. "Será tarde para muchos proyectos que tendrán que irse incluso fuera de España. Tenemos una red del siglo XX cuando ya hemos pasado del primer cuarto del siglo XXI. La generación eléctrica y el consumo de la red se han transformado desde entonces sin que la red haya ido a la par", según Moreno.

En la red de distribución, cuyo despliegue depende de Endesa, la situación no es más halagüeña. "El 93% de los nodos de conexión están ocupados y los que quedan libres están en zonas remotas, lejos de donde están previstas las inversiones industriales. Hay empresas que ya han hecho proyectos y a las que he preguntado si tienen ya solicitada la conexión. Sus respuestas no han sido claras. Y sin reservas de conexión, no hay proyectos", advierte Moreno.

La planificación de alta tensión para la comarca se centra en la ampliación de las subestaciones de Los Barrios y Puente Mayorga, así como el tercer cable con Marruecos. "Son todas iniciativas que estaban en la anterior planificación y que pasan a esta. Es positivo, porque hay compromiso para ejecutarlas. Pero echamos en falta un refuerzo de la subestación de El Cañuelo, de la que se suministra el Puerto de Algeciras", ha precisado el presidente de honor de la AGI.

Las grandes industrias han trasladado sus demandas a la Junta de Andalucía, que anunció el martes la presentación de alegaciones. La administración regional afeó que la planificación solo ha incluido uno de los 21 proyectos considerados como básicos para cubrir las necesidades futuras de la red.