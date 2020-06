El adelanto de la movilidad entre provincias trastoca los planes de los ayuntamientos para las playas

El anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que los andaluces podrán viajar entre provincias a partir de este lunes, con la entrada en vigor de la fase 3 del plan de desecalada, ha cogido a contramano a los ayuntamientos de la comarca, que aún no tienen listos sus dispositivos para controlar el aforo en las playas y en algunos municipios el servicio de vigilancia no se pondrá en marcha hasta más adelante. Además, los vigilantes contratados por la Junta de Andalucía para controlar que se cumplan las medidas decretadas por el Gobierno no comenzarán a trabajar hasta el 15 de junio.

Juanma Moreno ya ha comunicado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su decisión de permitir a partir de este lunes circular libremente por Andalucía, lo que podrá aumentar la presencia de habitantes de otras provincias en los municipios más turísticos de la comarca. En Tarifa, este sábado se vivieron colas para llegar desde Algeciras y fue muy complicado poder aparcar en la playa de Bolonia, por lo que se teme que a partir del jueves, debido a la fiesta del Corpus en Sevilla, la situación se complique. Después de casi tres meses sin poder disfrutar de un día de playa, muchos aprovecharán tanto la jornada festiva como el buen tiempo previsto para finales de la próxima semana.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Tarifa no pondrá en marcha el plan de playas hasta el 15 de junio con el refuerzo del equipamiento y del personal de vigilancia, por lo que los responsables municipales apelan a la responsabilidad de los usuarios. El Plan de Contingencia previsto por el Consistorio prevé aumentar la vigilancia y la limpieza, además de controlar el aforo con la puesta en marcha de la aplicación Mi Playa Segura.

Mientras tanto, el Ayuntamiento aconseja que no se permanezca más de cuatro horas en la playa para evitar aglomeraciones, aunque ya se vio este sábado que la recomendación no se tomó en cuenta.

La apuesta de Tarifa es controlar el aforo sin delimitación física, calculando el número de personas que podrían utilizar cada playa al mismo tiempo cumpliendo con las normas de distanciamiento obligadas por la crisis del coronavirus: con dos metros de distanciamiento. El trabajo de recuento correrá a cargo de los vigilantes y de los encargados de socorrismo y vigilancia en las playas, con la supervisión de la Policía Local. No se descarta el uso de drones. Con el cálculo del aforo se irá actualizando la aplicación que mostrará en un sistema semafórico -verde, ámbar y rojo- si en una zona hay o no espacio.

El resto de municipios también tienen pendiente poner en marcha sus distintos dispositivos de vigilancia y para el control del aforo. San Roque será el primero en activar el socorrismo, previsto para este lunes, aunque aún está pendiente la entrada en funcionamiento de una aplicación informática para comprobar la ocupación de las playas mediante cámaras y el plan de prevención de riesgos del coronavirus en un litoral muy complejo de controlar.

El siguiente municipio en activar el dispositivo de playas es La Línea, que tiene previsto hacerlo este miércoles, día 10. Ya se ha instalado el balizamiento y las pasarelas y está previsto un refuerzo de la megafonía y la cartelería para solicitar la colaboración ciudadana.

En Algeciras, la puesta en marcha de los servicios de socorrismo y vigilancia está prevista para el 15 de junio, además de todos los servicios. Este fin de semana la afluencia ya ha sido importante tanto en Getares como en El Rinconcillo. Aún está pendiente cómo se controlará el aforo, aunque la ciudad contará con 32 personas de vigilancia contratadas por la Junta.

La playa de Palmones contará con ocho vigilantes de la Junta para controlar el acceso a 800 metros de playa. El Ayuntamiento de Los Barrios estudia contar con drones y reforzará la limpieza y la presencia de Policía Local.