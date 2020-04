El Puerto de Algeciras, trabajo al pie del cañón frente al coronavirus

El trabajo en el Puerto de Algeciras no se detiene por el coronavirus. Al contrario, la cadena logística de suministro que forman los puertos resulta vital para garantizar el abastecimiento a la población y la industria en un tiempo, el del estado de alarma, en el que todo funciona a medio gas. El objetivo: evitar un frenazo en seco de la economía a toda costa.

Los estibadores y amarradores en los muelles, los agentes de aduanas y transitarios organizando las escalas y las empresas de servicios son una muestra del complejo engranaje que se mantiene activo junto con la administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

Todos funcionan coordinados para atender las escalas de los portacontenedores, el suministro de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Península, los mercados internacionales, así como la carga y descarga de productos energéticos que garanticen el funcionamiento del país.

Algo crucial al tratarse de una instalación clave para el mantenimiento del suministro de mercancías y vital para evitar, por ejemplo, el desabastecimiento de material sanitario, de medicamentos, alimentos o de otros bienes de primera necesidad en los comercios.

Aunque desde la Autoridad Portuaria reconocen que la pandemia tendrá un impacto inevitable en el global de la actividad, que se prevé especialmente notorio en marzo y abril, la operativa que se mantiene ha tenido que adaptarse a las circunstancias, con medidas complementarias de higiene y protección.

El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha agradecido el esfuerzo de todos los trabajadores del Puerto y al conjunto de la comunidad portuaria por el esfuerzo que están realizando estos días para mantener la actividad.

La manipulación de mercancías portuarias es un servicio esencial según lo previsto en la Ley 8/2011, de 28 de abril. Ahora, bajo el Real Decreto 463/2020, que declaró el estado de alarma, las empresas han tenido que adoptar medidas para asegurar la prestación del servicio.

APM Terminals Algeciras, que explota la principal terminal de contenedores de Algeciras, ha reforzado las medidas de limpieza e higiene de sus instalaciones ante la amenaza del Covid-19. El objetivo es proteger a sus empleados, apoyar a las autoridades sanitarias en el control de la pandemia del nuevo coronavirus y mantener la terminal operativa.

Este plan de limpieza reforzado supone el trabajo constante de cinco subcontratas, que emplean a 55 personas más para el trabajo dedicado a la desinfección de grúas, vehículos, vestuarios, tornos, más todo el equipamiento, tanto en el patio como en oficinas, que se utilizan en cada turno. Para ello utilizan equipos especiales y productos específicos, que aplican con una frecuencia mayor de la que, por ejemplo, se hace con el transporte público en las ciudades españolas.

Entre otras medidas, APM Terminals Algeciras está fomentando el trabajo desde casa para aquellos puestos para los que es posible técnica y organizativamente. Igualmente, ha asegurado dos metros de distancia mínima entre empleados en la sala de control, a la que ha restringido el acceso, fomentando la comunicación por teléfono y correo electrónico, entre empleados y con la tripulación de los buques. Asimismo, se han cancelado reuniones, cursos y viajes, y visitas y accesos a la terminal que no sean esenciales.

También se ha distribuido información del Ministerio de Sanidad con medidas de higiene personal, además de dispensadores de gel hidroalcohólico, guantes de nitrilo y toallitas higienizantes, más teclados y ratones, que se van a entregar a los trabajadores que están a turnos, para que dejen de ser compartidos.

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo (Anesco) ha subrayado la importante labor que realizan los empleados de las empresas estibadoras y el resto de los trabajadores de los puertos en la actual situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La patronal de la estiba ha puesto en valor la labor de los estibadores y del resto de trabajadores de los servicios esenciales en los puertos, para garantizar el servicio de manipulación de mercancías.

Un sector que tampoco se detiene, los servicios al buque. Las escalas siguen llegando y la trastienda debe mantenerse activa. Las oficinas de transitarios, las empresas que organizan todo lo necesario para atender las necesidades de un barco durante su escala, así como los agentes de aduanas mantienen movilizado a su personal, en su mayoría trabajando desde casa.

El trabajo de oficina está plenamente adaptado al teletrabajo, dado que todos los procesos están digitalizados y pueden realizarse con plenas garantías a distancia.

La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba), que preside Manuel Piedra, aplica pautas de seguridad como no permitir el acceso de los trabajadores de las gabarras a los buques. Y en los mercantes, en estos momentos no están autorizados los cambios de tripulación. Piedra subrayaba a principios de mes que el impacto no estaba siendo aún muy notorio, si bien todo apunta, como también sostiene el Puerto, que acabará llegando.

La naviera Maersk Line, por ejemplo, ha suspendido los cambios de tripulación al menos hasta el 14 de abril para contribuir al freno de la pandemia.

Maersk has suspended all crew change on their vessels until 14. April. It’s tough when you on board for 6 months and can not go home to your families. Seafarers will help the World through this crisis and keep the supply chains running, and do it with pride!#covid19 #maersk pic.twitter.com/wYzyXngFSt