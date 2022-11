Picardo advierte que la falta de acuerdo sobre el Gibrexit llevaría al Campo de Gibraltar a una recesión económica

El ministro principal de Gibraltar ha asegurado en una entrevista para GBC News emitida este lunes, 28 de noviembre, que ni el Reino Unido ni Gibraltar admitirán un acuerdo que no sea "aceptable" para los habitantes del Peñón. En un tono desafiante, afirma Fabian Picardo que continúan trabajando hacia un "tratado seguro" que resulte beneficioso para todos y donde no se crucen las "líneas rojas".

Las líneas rojas

Entre estas líneas, el responsable llanito incide sobre el control policial del aeropuerto: "Los gibraltareños sabemos las cuestiones que estuvieron mal en el Acuerdo de 1987 y yo sé todas las cosas que no me gustaron del Acuerdo de Córdoba de 2006. Tenemos una idea muy clara sobre lo que es aceptable y lo que no". Añade que ahora es cuando hay que "trabajar con calma para lograr el resultado que el pueblo de Gibraltar quiere".

Desde la perspectiva de la CE, sin embargo, si desapareciera la Verja, las fronteras exteriores de la Unión Europea pasarían a estar en el aeropuerto y puerto de Gibraltar, por lo que la responsabilidad de la vigilancia de ambos espacios debe corresponder a las autoridades policiales y aduaneras españolas con el apoyo temporal de Frontex. Así lo reiteró el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el pasado día 26, en relación al Acuerdo de Nochevieja. Pese a ello, el Ejecutivo de Picardo declara que “ningún agente español realizará controles de ningún tipo en el aeropuerto ni en el puerto de Gibraltar”.

Sobre la fecha límite para cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, el político gibraltareño expresa su deseo de que suceda "lo antes posible", aunque matiza que el final de año no tiene que ser, necesariamente, el plazo definitivo para concluir las negociaciones.

La amenaza de la recesión

Fabian Picardo, durante su intervención, advierte también que la falta de acuerdo en torno al Brexit llevaría al Campo de Gibraltar a una recesión económica, recordando un informe de la Cámara de Comercio gibraltareña realizado en 2013, donde se atribuía a la colonia británica la generación de la cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) de la comarca.

En aquel trabajo, se subrayaba que los trabajadores transfronterizos españoles ingresaron aquel año más de 102 millones de libras y que la colonia aportaba al flujo económico campogibraltareño casi 587 millones de libras anuales.

"Ahora probablemente aportamos más del 25% del PIB del Campo de Gibraltar", asegura Picardo. "No me voy a levantar de la mesa el 31 de diciembre ni el 1 de enero. Estoy comprometido con este proceso y con hacer que funcione sin que se cruce ninguna de nuestras líneas rojas. Es difícil, pero estamos trabajando duro para conseguirlo", afirma.

Décima ronda de negociaciones

Este martes, 29 de noviembre, se celebra en Londres la última de las reuniones concertadas por los equipos de la Comisión Europea y Reino Unido para intentar salvar las negociaciones sobre Gibraltar.

La igualación de las pensiones de los trabajadores españoles con las de los llanitos, la transposición de la normativa medioambiental de los 27 al Peñón, la armonización fiscal de la colonia con España, el sistema de control de las fronteras exteriores y el uso militar del puerto y aeropuerto son los temas que, en esta última fase, encallan el acuerdo.