La falta de profesores amenaza con hacer perder el curso a los alumnos de dos institutos

Hasta finales de esta semana o la próxima no se conocerá el nombre del nuevo titular de la Consejería de Educación, pero sea quien sea se encontrará sobre la mesa con un grave problema: la falta de profesores en muchos centros.

Es el caso de un total de 57 alumnos de ciclo superior de los IES Ventura Morón, de Algeciras, y del Castilla del Pino, de San Roque, que desde el inicio de curso, en septiembre pasado, carecen de docentes en asignaturas clave que, de no aprobar este curso, deberán repetir el que viene. Los hasta ayer responsables de la Junta, aseguran los afectados, les han dado la callada por respuesta, tanto a ellos como a los directores de ambos centros.

Los 37 jóvenes matriculados en el Ciclo Superior de Programación en la Producción de Fabricación Mecánica, del IES Ventura Morón, padecen la falta de profesores para las asignaturas de Mecanizado por Control Numérico y de Ejecución de Procesos de Fabricación desde el 17 de septiembre.

“Nos consta que este hecho ha sido comunicado a la Consejería de Educación de Cádiz por la dirección del centro desde el principio del curso, pero a fecha de hoy seguimos sin solución alguna para esta situación”, aseguran en un escrito dirigido a Europa Sur.

“Este problema”, continúan, “nos afecta directamente porque durante un tercio de las horas semanales (10 de 30 horas) no tenemos profesor y no podemos aprobar los módulos sin él. Si no aprobamos los módulos nos veremos obligados a repetirlos el curso que viene y con ello, retrasaríamos un curso completo la posibilidad de titular. Es decir, tardaríamos tres años en lugar de dos para incorporarnos al mercado laboral”.

“La situación planteada es idéntica para los alumnos de 2º curso, ya que el profesor ausente les debería de dar seis horas semanales en el módulo de Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica. Sin tenerlo superado, no podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo durante el tercer trimestre”, aseveran.

Los alumnos apuntan a que el problema afectará también a los compañeros a los que preceden y que pretendan matricularse el curso próximo “ya que no lo podrán hacer”. “Al estar suspensos todos los alumnos este curso, el siguiente no habrá ninguna plaza disponible y el IES Ventura Morón es el único centro que lo oferta en Algeciras”, subrayan.

Parecidas circunstancias atraviesan los veinte alumnos matriculados en primer curso de Mecatrónica Industrial en el IES Castilla del Pino. También desde septiembre están sin tutor, el cual les debería dar tres módulos, con más de 18 horas de clase a la semana. “Nos hemos movido mandando escritos reclamando un profesor, la dirección del instituto ha puesto todo de su parte, llamando e intentando lograr una respuesta para ver en qué punto se encuentra esta situación... Pero nada. Muchas preguntas y pocas respuestas, por no decir ninguna”, denuncian en las redes sociales.

Uno de los alumnos asegura que el director del centro ha enviado multitud de correos electrónicos a la Delegación de Educación sin haber obtenido respuesta a muchos de ellos y que lo mismo sucede con las llamadas telefónicas a este departamento. “Esta semana ha llamado diez veces y no le han cogido siquiera el teléfono”, se lamenta.

“Nos han tratado muy mal. Nos han mandado la bolsa de empleo de años anteriores, pero en la de este curso no hay ningún candidato para cubrir la plaza”, asegura.

Mañana, jueves, tienen concertada una entrevista con el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, para que les apoye en la búsqueda de un arreglo para su situación.

Lo mismo ocurre en el Ventura Morón. “Nos han comentado que ahora está abierta la bolsa, pero con el cambio de Gobierno en la Junta todo son complicaciones. Evidentemente, estamos cansados de esta situación".

Como respuesta, los alumnos del instituto algecireño pretenden manifestarse el 28 de enero, saliendo a las 11:30 desde el Ventura Morón hasta llegar a calle Regino Martínez, frente a Subdelegación de la Junta. Y a partir de ese día, cada martes y jueves, harán concentraciones, tanto en la puerta del instituto como en la sede de Educación en Algeciras.