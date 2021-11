Alejandro Tobalina se incorpora a la plantilla de columnistas de 'Europa Sur'

El periodista Alejandro Tobalina se suma a la plantilla de columnistas de Europa Sur. A partir del próximo 4 de diciembre el joven algecireño firmará un artículo de opinión cada sábado tanto en la edición de papel como en la web www.europasur.es. Su columna se encabezará bajo el epígrafe "Andar y contar".

Alejandro Tobalina Bujalance, de 27 años, es hijo del recordado periodista José Luis Tobalina, integrante de la plantilla fundacional de este periódico y miembro de su redacción hasta su fallecimiento, en noviembre de 2008. Alejandro Tobalina tomará el testigo de su tía Paola Tobalina, hermana de José Luis, columnista de Europa Sur desde enero de 2010 y quien se ha despedido esta semana de sus lectores en su última columna de opinión titulada Hasta siempre.

Tobalina estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, ciudad en la que vive desde septiembre de 2012. Ha trabajado en la Cadena COPE, asumiendo funciones de redactor y locutor, en las secciones de Interior, Nacional y Economía y durante los últimos cuatro meses de su estancia en la emisora estuvo en el programa de Carlos Herrera.

Desde diciembre de 2018, trabaja en Freebox, agencia de contenidos, producción audiovisual y gestión de redes sociales. Agencia que ha organizado, entre decenas de proyectos a nivel nacional, los últimos dos eventos del 28-F. En la gala de 2020, participó activamente recitando unos versos dedicados a Andalucía.

"Europa Sur es el periódico de mi vida. En esta redacción he pasado muchísimos fines de semana de mi infancia cuando este maravilloso, pero duro oficio, requería de la presencia de mi padre", explica el joven.

"Es un honor y una enorme responsabilidad ser el tercer Tobalina que escriba en estas páginas. Mi padre, primero, y mi tía Paola después, que ha sido una maestra periodística y literaria para mí. Soy joven, estoy empezando en este oficio como quien dice y es un orgullo que se comience a descubrir en el Europa Sur el periodista en el que me quiero convertir", comenta.

Tobalina recuerda que andaba feliz entre el olor a papel y el sonido de las teclas del ordenador que redactaban la última hora. Sin embargo, desde el fallecimiento de su padre -admite- no ha vuelto a pisar la redacción. "Tenía yo entonces 14 años. Ahora, 27. Pero no hay duda de que siempre ha estado en mi corazón porque evocar el recuerdo de mi padre me llevaba irremediablemente a relacionarlo con este periódico", apostilla.