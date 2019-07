La última incorporación de la Real Balompédica Linense, el italiano Fabrizio Danese, ya es uno más. El joven central de 24 años se sumó este jueves a los entrenamientos, un poco cansado, horas después de aterrizar en suelo español desde su país. El defensor llega convencido de que la Balona tiene un “buen proyecto” y está “agradecido” a Raffaele Pandalone y Nicola Radici por “fijarse” y “confiar” en él.

Fabrizio Danese, en sus primeras palabras como jugador de la Balona al atender a Europa Sur, llega a tierras desconocidas para él por primera vez en su carrera. El romano deja el fútbol italiano para probar fortuna en España, de la mano de Pandalone y Radici, con la Balona.

El zaguero, que pretende instalarse en La Línea junto a algunos compañeros, toma contacto de nuevas con el mundo balono. “De la Balona conocía poco, pero me he informado bien por internet”, afirma Danese. “Estoy muy contento de haber venido aquí. Para mí es una gran oportunidad y tengo que agradecer el interés que mostraron tanto Raffaele Pandalone como Nicola Radici. Ellos creyeron en mí”, asegura.

Para Danese “es una gran oportunidad poder jugar aquí”. En las primeras impresiones, “he visto que el fútbol es diferente al de Italia. Aquí se juega mucho con la pelota en el suelo”, reflexiona después de ejercitarse por primera vez a las órdenes de Jordi Roger. “Me gusta mucho el proyecto, de lo que he podido ver en el poco tiempo que llevo en España. Con los compañeros me ha ido muy bien en mi primer día”, explica.

La trayectoria del defensor romano estuvo ligada al Chievo Verona (que descendió esta temporada a la Serie B –Segunda italiana–), equipo en cuyas categorías inferiores se forjó. El futbolista alternó su formación en la cantera veronesa con varias cesiones. El AC Prato y el Akragas Calcio se hicieron con sus servicios en los últimos años en la Lega Pro italiana, el equivalente a la Segunda B española. Durante la pasada temporada, Danese militó en el Atletico Arezzo, aunque sólo en la primera mitad de la competición. Ahora da el salto desde el centro delMediterráneo a la Balona.