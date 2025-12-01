Los rivales de la Balona en el grupo X de Tercera Federación se refuerzan durante el parón de la Copa de las Regiones

Mientras de los mentideros futbolísticos emanan comentarios de que el director deportivo de la Real Balompédica Linense, Miguel Ángel Rondán, anda peinando el mercado para apuntalar la plantilla del equipo albinegro pero que esa decisión se escenificará en las cada vez más inminentes vacaciones de Navidad, algunos de sus rivales en el grupo X de Tercera Federación han preferido no esperar y han anunciado incorporaciones durante el recién terminado parón por mor de la participación de la selección de Andalucía en la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA, en la que, por cierto, ha logrado el pasaporte para la siguiente ronda. Entre los que han dado ese paso, el Bollullos (segundo clasificado), el San Roque de Lepe (duodécimo) y Coria CF (colista).

Al amparo de que en esta quinta categoría nacional los clubes pueden realizar fichajes hasta el 2 de febrero sin la limitación temporal de otras divisiones superiores, el San Roque de Lepe, que anda lejos de sus pretensiones iniciales de pelear por el ascenso, se ha convertido en el principal animador con un total de tres movimientos: dos salidas y una incorporación. El conjunto aurinegro anunció la salida de Lucky, delantero que llegaba con la vitola de goleador tras anotar 14 dianas la pasada campaña en el Villafranca y que se marcha sin haberse estrenado con la camiseta sanroquista.

Tras firmar la rescisión del contrato de mutuo acuerdo, deja una ficha libre en la zona ofensiva, que se queda con Dieguito como única referencia, además de hombres más polivalentes como Makuemimo o Jhon Córdoba.

"Junto al delantero, esta semana también se conocía la baja de Antonio Ponce, futbolista fundamental en el esquema de Cheli, que vuelve a su pueblo para enrolarse en las filas de un directo rival, el Bollullos. El centrocampista había disputado 11 partidos, 10 como titular, destacando como uno de los jugadores más regulares de su equipo", explica Huelva Información, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

Ponce, que llegó en verano procedente del Don Benito, se pone ahora a las órdenes de Antonio Calle, con el que espera ganarse un sitio en un equipo con un centro del campo muy consolidado. De hecho, Cerpa, Antolín Torres y Sergio Chama han jugado todos los partidos hasta la fecha.

Para cubrir la baja del bollullero, la secretaría técnica del San Roque de Lepe anduvo rápida a la hora de repatriar a uno de los canteranos con más proyección de los últimos años. Aprovechando el amistoso que disputó la entidad contra el Mallorca City, dio a conocer el regreso de Rubén García para lo que resta de curso.

El mediocentro de 20 años fichó en verano por el filial del Melilla, también en Tercera Federación, tras consolidarse la pasada temporada en el San Roque con tres goles en 24 partidos en su primer año como sénior. Sin embargo, en el cuadro norteafricano únicamente ha sido titular en cinco ocasiones, lo que unido al interés de su antiguo club ha propiciado la vuelta a casa del lepero.

En el caso del Coria, el sanjuanero Dani Arroyo llegó al banquillo para relevar al dimitido Santi Carvajal. Incluso antes de que se oficializase la llegada del nuevo preparador, el club hizo pública el fichaje del atacante Álvaro Fernández (Alvarito), que había comenzado la temporada en otro equipo del grupo, el Utrera (con el que había participado en diez encuentros), y que antes había vestido las guayaberas de UD Tomares, La Palma CF y Dos Hermanas.