Así es el rival de la Balona: San Roque de Lepe, frágil a domicilio y fuerte en defensa, llega a La Línea tras enlazar tres victorias

El San Roque de Lepe llega este domingo a La Línea para medirse a la Real Balompédica (13:00, en directo por Triunfemos) decidido a enlazar una cuarta victoria que casi seguro le auparía al play-off del grupo X de Tercera Federación.

Los aurinegros, que emprenden viaje a las siete de la mañana, se muestran como un equipo muy sólido en defensa (el tercero con mejor balance del grupo con 18 tantos encajados), pero tienen en su debe los partidos a domicilio: sólo han ganado dos veces en diez desplazamientos y en los últimos seis acreditan tres derrotas (una de ellas ante el colista Coria), dos empates y un triunfo, nada menos que en su visita al Atlético Central.

El mejor San Roque de Lepe de la temporada (una derrota en seis jornadas y tres victorias consecutivas, con 13 puntos de 18 posibles) llega a una ciudad, La Línea, que no se le da nada bien. Una victoria ha conseguido el equipo aurinegro en sus once comparecencias precedentes. Los visitantes, además, se han encargado de difundir durante la semana un mensaje de humildad a pesar de estar a un punto de la quinta plaza: el objetivo siguen siendo los 40 puntos y la permanencia.

La entidad había organizado una excursión para que su afición acompañase al equipo, pero finalmente tuvo que suspenderla.

Los onubenses, que llegaron a ser decimoterceros, emprendieron una importante remodelación de la plantilla en el último mes de mercado. Dejaron el equipo algunos jugadores importantes, porque recibieron ofertas que su club no pudo igualar. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Makuemino, que se fue traspasado al Atlético Antoniano de Segunda Federación.

Para paliar la diáspora de futbolistas llegaron a la entidad Jesuli y Rubén García (Melilla B), Baaqui Adelayo (Ejea), Matheus (Guareña), Jorge Rodríguez (Moguer), Javi Rubio (Palencia Cristo Atlético).

No es que cuente con una plantilla de grandes nombres, pero Francis, Piro, Manu y Juan Mari abanderan una zaga con excelentes registros; Camacho, que es el mediocentro de siempre, Javi Cheli, que ha anotado cinco goles a pesar de ser mediocentro, o Jhon Córdoba son efectivos a tener en cuenta.

Bajas y altas

De cara al partido con la Balompédica, el preparador, José Manuel González Ortiz Cheli, que esta semana cumplía un año en el cargo, recupera a Manuel y Luis Pro, sus dos laterales, que fueron bajas por sanción ante el Atlético Onubense, así como a Rubén García, que se perdió el choque por enfermedad.

Por el contrario se quedan en casa Pablo Gómez (lesionado de larga duración), Dani Ferja y Javi Cheli, el hijo del entrenador.

La convocatoria la integran: Santi Maidana, Dani Martín (porteros); Dani Litri, Manuel Rodríguez, Jaime Lillo, Francis Ruiz, Juan Mari, Luis Piro (defensas); Cheickh, Rubén García, Víctor García, Dani Gil, Juan Carlos Camacho, Ritoré (centrocampistas); Jhon Córdoba, Baaqui Adelayo, Jorge Rodríguez, Javi Rubio, Matheus y Jesuly (delanteros).

Cheli, cauto

Cheli entiende que su equipo visita a una Balona (“que es un equipo hecho para ser campeón”), un rival con “muchísimos recursos, con una gran plantilla, con gente experimentada en la categoría” y cuyo objetivo “no es solo el play-off, es quedar campeón y ascender directamente”.

El preparador considera que el San Roque afronta un partido “muy complicado” en el que tratará de “aprovechar las posibles dudas” de los albinegros después de dos encuentros sin ganar. “El objetivo es hacer un partido largo y ponérselo difícil” para conseguir “algo positivo”.

El míster resta importancia al horario del encuentro. “Cualquier hora es buena para jugar al fútbol. Yo he llegado a jugar a las doce y cinco de la noche”.