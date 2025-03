Rafa Escobar y las cifras de la discordia

El accionista mayoritario de la Real Balompédica Linense SAD, Andrés Roldán, y el director deportivo, Mario Galán, comparecieron este miércoles en rueda de prensa para, por un lado, explicar los motivos que han llevado a la entidad de La Línea a ejecutar su segundo cambio de entrenador del presente curso, con la destitución de Javi Moreno, y, por otro, para detallar las causas que llevaron al club a renunciar a la contratación de Rafa Escobar y a decantarse finalmente por el regreso de Antonio Ruiz Romerito.

Fue Mario Galán el encargado de explicar el tira y afloja que se había producido desde el lunes con Rafa Escobar, el segundo entrenador con más partidos en la historia de la Balompédica, que en la actualidad se encuentra poniendo en marcha un negocio en Córdoba y dirigiendo al Egabrense, líder de la Primera Andaluza cordobesa.

“Es cierto que hablamos con él, pero en nuestra primera conversación, muy cordial, nos hizo una oferta desorbitada”, explicó el director deportivo. “Él nos pidió 10.000 euros por lo que resta de competición, que son siete semanas, y la garantía de que, descendamos o no, seguirá en el cargo la temporada siguiente”.

Una vez descartada esa posibilidad, el presidente consiente en hacer una contraoferta. “El martes hablo con él y le digo, Andrés [Roldán] te da esos 10.000 euros que tú pides, pero si consigues la permanencia: 5.000 por los parrtidos y 5.000 por salvar la categoría, como cláusula. Él se sigue manteniendo en su posición y a partir de ahí no podemos hacer más nada”.

“Somos extramadamente respetuosos con su decisión, porque igual venirse ahora mismo a La Línea no le compensa, por la empresa que ha montado. No es criticable, por lo menos por mi parte, pero tampoco el club puede llegar a determinadas cifras. El presidente me dice que no podemos llegar a esa situación, que el máximo esfuerzo que podíamos hacer era ése”.

“No era un tema económico, aunque el dinero siempre duele”, asegura Roldán. “Lo único que no quería yo en esta situación es perder la cabeza. No me gustan las exigencia. Y bajo mi punto de vista era un disparate lo que pedía”.

“Toamos las decisiones en frío. Intenté, a través de Mario, transmitirle que podíamos llegar a un acuerdo, pero con otras cantidades y sobre todo, que es lo que tenéis que entender todos, firmarlo sí o sí, a dos años, sin saber dónde vamos a estar la temporada que viene, no era posible”.

“Le dimos la posibilidad de quedarse sin mantenía al equipo en Segunda Federación, pero él pedía la temporada próxima incluso estando descendidos y eso, lo entiende todo el mundo, no podía aceptarlo”, recalcó. “No lo veía solución al tema y eso que lo intentamos desde todos los puntos”.

“Al final queríamos un entrenador que conociese la casa y que la afición conociese al entrenador y ahora tenemos siete partidos, siete finales y sólo estamos a tres puntos de la salvación”, agregó, al tiempo que agradeció las facilidades que ha dado Romerito para las condiciones de su contrato, que ni siquiera le garantiza de manera inexorable su continuidad en caso de alcanzar la salvación.

El presidente, que subrayó las bondades del trabajo de Javi Moreno y la honestidad de éste mientras estuvo en el cargo, explicó que desde el mismo domingo, nada más finalizar el duelo entre la Balona y el Cádiz Mirandilla (0-2) tenía claro que había llegado el momento de cambiar de entrenador.

“Después del último partido, y viendo el resultado y como habíamos estado de desordenados en todos los aspectos, lo teníamos todos muy claro pero no nosotros, todos los que vísteis el partido”, explicó.