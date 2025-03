Javi Moreno lamenta "no haber estado a la altura de la afición" de la Balona en una despedida súper elegante

Javi Moreno, hasta este martes entrenador de la Real Balompédica Linense, se ha despedido mediante una carta en redes sociales titulada “A mi gente de La Línea” llena de humildad, en la que pide disculpas por no “haber estado a la altura” de una afición a la que denomina “el alma” de la entidad y a la que insta a creer y apoyar a los actuales gestores del club, para los que pide “paciencia”. Moreno sostiene su convencimiento de que el equipo logrará la permanencia y solicita que se aúnen esfuerzos para alcanzar ese objetivo.

“Las despedidas siempre son difíciles y os aseguro que cuando llegué a este proyecto lo hice con intención de quedarme mucho tiempo pero no ha podido ser”, empieza la misiva. “Lo he intentado con todas mis fuerzas pero el fútbol tiene sus leyes y hay que dar paso a nuevas energías, que consigan los objetivos, que es lo que todos deseamos”.

“Hay que centrarse ahora en lo importante, dejar a la Balona en Segunda Federación seguir creciendo, porque os aseguro que éste es un gran proyecto, con mucho futuro y con gente muy válida”, sostiene.

“Profesionales de los que no me quiero olvidar ni me olvidare nunca: Javi, Mario junior, y Mónica en oficinas. Lolo, Julio y Pepe El Masa. Toda la gente del cuerpo técnico con José al frente, siempre a mi lado, siempre mi otra mitad”, destaca, en último caso en referencia al segundo técnico, José María García, quien también abandona el club.

“Por supuesto, a José, Carlos, Dani y David, a los delegados Joaquín Jiménez y Paco Gavilán (¡cómo siente paco a su balona!)., a los doctores, a Mario, Chico y especialmente a Antonio [Cortés], un analista que comparte nuestra idea de futbol. Mi gratitud a todos”, detalla.

“A dos personas que siempre serán mis amigos y no los olvidaré nunca por ser tan auténticos. El gran Jorge y el fenómeno Pipi, ¡Cuántas risas y cuantas charlas hemos tenido!”, sigue el escrito.

“No quiero olvidarme de mis jugadores, a los que les deseo lo mejor y en los que confío para sacar la situación adelante. Estoy convencido de que lo harán y yo les estaré apoyando desde donde esté”, recalca el ya expreparador balono.

“Quiero agradecer con todo mi corazón a la directora general, María Martos, y al presidente, Andrés Roldán, todos los esfuerzos que han hecho para que mi familia y yo estemos a gusto en el club”, subraja Javi Moreno. “Es algo que me llevo para siempre. Confiad en ellos, se desviven cada día por llevar a la Real Balompédica Linense donde se merece. Y lo conseguirán. Tened paciencia”.

“Por último, me despido de vosotros. Me despido del alma de este club. Os digo adiós con dolor, afición, y lo hago pidiéndoos disculpas y aceptando vuestras críticas y vuestro apoyo, que ha sido muchísimo en estas últimas horas”, finaliza. “No he estado a vuestra altura, pero no tengo ninguna duda de que seguiréis apoyando desde la grada. El equipo os necesita. ¡Linenses, fue un placer conoceros! ¡Vamos Recia!”.