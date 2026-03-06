Así es el próximo rival de la Balona: el Atlético Onubense acumula seis derrotas en sus últimos siete desplazamientos

El Atlético Onubense llega este domingo (12:00) al Ciudad de La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica Linense inmerso en su segundo gran bache de resultados de la presente andadura. El filial del Recre, que ya encadenó cuatro derrotas entre noviembre y diciembre, llega a su partido con la Balona después de tres partidos perdidos y uno empatado, el del pasado domingo con un rival directo por la permanencia en el grupo X de la Tercera Federación, el Tomares, en la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza. En esos cuatro partido la escuadra albiazul ha anotado un solo gol, cero en sus tres compromisos más recientes.

El conjunto recreativistas, que está entre los equipos que aún deben disputar sus partidos aplazados de la vigésimo primera jornada, disfruta de solo tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a la División de Honor Andaluza. Un balance que queda lejos de la trayectoria de la andadura anterior, en la que hasta última hora rozó los puestos de play-off de ascenso a Segunda Federación.

El filial onubense baja bastante sus prestaciones como visitante. La estadística dice que ha ganado en tres de sus doce desplazamientos. Pero el balance de sus últimos siete viajes es de seis derrotas (una de ellas, muy reciente, en el campo del colista Coria) y una victoria, sobre el Córdoba B.

Entre los desplazamientos estériles, un dato que se antoja un dato muy significativo, los que ha llevado a cabo a rivales de la parte alta de la tabla: Ciudad de Lucena (2-0), Dos Hermanas (2-0), Atlético Central (1-0) y el más reciente, a Lepe para medirse al San Roque (4-0). El promedio anotador del próximo rival balono cuando ejerce de visitante es de menos de un gol por partido (11 en 12 desplazamientos: 0,92 de media).

Mercado de invierno con color balono

El entrenador es Raúl Galbarro vio cómo su plantilla experimentaba cambios en el mal llamado (al menos en Tercera Federación) mercado de invierno. El único jugador que abandonó el plantel fue David Muñoz, que se enroló precisamente en la Balona. Por el contrario llegó, procedente del Coria, el tarifeño Álex Cantera, con pasado en el equipo de La Línea.

En el Atlético Onubense también milita otro exbalono, David Pecellín, que ha puesto su firma a cinco goles.

El filial recreativista también incorporó a Dylan Gallardo (Betis C) para reforzar la defensa, a lo que se sumó la incorporación de Dani Romero, quien hasta ese momento había estado con el primer equipo, pero que tras el cierre del mercado regresaba al equipo de Tercera Federación, en el que había jugado hasta justo un año antes.

Con la atención del primer equipo

Varios son los jugadores que trabajan a las órdenes de Arturo García (Arzu) en el Recre de Segunda Federación. Es el caso de Juan Almeida, Pablo Évora, Adán Benítez y Manu Fernández. Almeida, máximo goleador en la 2024/25 con 13 tantos, ha estado en el foco en el último mes por su posible salida del club. El isleño llegó a debutar en Primera Federación, contando también con algunos minutos en la presente temporada, aunque solo en dos encuentros.

Pablo Évora, por su parte, también sabe lo que es vestir la camiseta del primer equipo en competición oficial. El onubense fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Recreativo frente al Atlético Antoniano, con asistencia incluida; y uno de los héroes del triunfo ante el Atlético Malagueño, que firmaron él y su compañero Paolo. Una victoria con sello de cantera.

Otro de los jugadores que ha tenido la oportunidad de debutar con Arzu ha sido Adán Benítez. El lateral también jugó en el duelo frente al Almería B, cuajando una gran actuación. Su compañero Sergi Montalbán también se ha sentado en el banquillo con el Recre, llegando a participar en el partido de la primera vuelta con el Atlético Malagueño en el Nuevo Colombino.

Por último, otro de los jugadores que entrena bajo las órdenes de Arzu es Manu Fernández. El guardameta del Atlético Onubense es uno más en el vestuario después de que David Gil se lesionara y el joven onubense pasara a ser el segundo guardameta del primer equipo. Por el momento, no ha tenido la oportunidad de defender su portería.