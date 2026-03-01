Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 24ª jornada

La vigésimo cuarta jornada en el grupo X de Tercera Federación dejó el tercer empate consecutivo de la Real Balompédica (0-0 en Pozoblanco). Si bien los linenses mantienen la segunda plaza, igualados con el Dos Hermanas, que ha jugado un partido más. El Bollullos, cuarto, venció en Castilleja y con ello tiene la oportunidad de adelantar a linenses y nazareno si gana el miércoles (19:00) su partido aplazado en Chiclana. El gran dominador de la competición, el Ciudad de Lucena, venció en Coria y aventaja a sus perseguidores en ocho puntos. El Atlético Onubense, que el domingo (12:00) visita a la Balona, empató en casa con un Tomares en descenso.

El Ciudad de Lucena hilvana cuatro victorias consecutivas, tres en la última semana. En ese periodo le ha sacado nueve puntos a la Balona. En Coria supo sufrir y ganó con un tanto de penalti de Rafa Gálvez en el 73’.

“Tras un buen inicio del Coria en su estadio, el Ciudad de Lucena fue calmando los ánimos locales. Rafa Gálvez, clave en el devenir del partido, dio el primer aviso de los lucentinos, pero su cabezazo no vio la puerta rival. Poco después, Diego Canty no aprovechó un buen pase de Joseliyo, lo que hizo que el choque se fuese con el empate inicial al descanso”, cuenta Europa Sur, periódico del Grupo Joly, como El Día de Córdoba.

“En la segunda parte, el Ciudad de Lucena dio un paso hacia adelante y Diego Canty y Hugo Fuentes tuvieron sus ocasiones para desnivelar la balanza. No fue así y los celestes tuvieron que pelear más. Tras otro aviso de Jesús Martín, llegó el penalti a favor de los aracelitanos. Rafa Gálvez no dudó y puso el 0-1 en el Guadalquivir”, añade.

Formación inicial del Ciudad de Lucena en su visita a Coria / Ciudad de Lucena

“En la recta final el colegiado anuló dos goles al Ciudad de Lucena, que se quedó con los tres puntos ante un Coria que apretó en los últimos minutos y Rafa Gálvez estuvo clave en algún que otro corte que evitó males mayores. Con este triunfo, el cuarto consecutivo, los celestes, que dejaron su portería a cero por cuarto duelo seguido, se consolidan como líderes del Grupo X de Tercera Federación”, finaliza.

Córdoba B, 2-Dos Hermanas, 2

El Córdoba B, que enlaza diez jornadas sin ganar y ve peligrar la categoría, logró empatarle al Dos Hermanas, que se adelantó por dos veces. Los nazarenos, que están igualados a puntos con la Balompédica (con un partido más), suman tres victorias y dos empates en las últimas cinco jornadas.

El exbalono Antonio Romero conduce el balón durante el Córdoba B-Dos Hermanas / Dos Hermanas CF

“Los sevillanos dieron primero y se fueron con ventaja al descanso con el gol de Toni García (43’). Tras el receso, el filial cordobesista niveló el choque por medio de Pablo Muñoz (60’), pero los sevillanos se adelantaron de nuevo pronto con el tanto de Lauren (65’)”, se lee en El Día de Córdoba.

“Con 1-2 se llegó a los minutos finales de un pleito que no estaba decidido. El Córdoba B niveló de nuevo el choque con el tanto de Lidueña (82’), que estrena su cuenta goleadora como cordobesista. Sin embargo, los de Gaspar Gálvez se quedaron con uno menos por la expulsión de Arévalo. Aún así, los locales aguantaron y lograron un punto ante el Dos Hermanas”, abunda.

Castilleja, 0-Bollullos, 1

El Bollullos, que no ganaba desde el cuatro de enero y que fuera no se imponía desde el siete de diciembre, se impuso el sábado en Castilleja, donde no fue capaz de hacerlo la Balompédica. Antonio Ponce (12’) hizo el gol de los visitantes. Los condales, que tienen dos partidos aplazados, están a un punto de los segundos clasificados.

“El Bollullos salió decidido a por el partido y encontró premio pronto. Fidel, uno de los más destacados del encuentro y de la temporada, puso un centro preciso para que Antonio Ponce hiciera su primer gol con la camiseta del equipo de su pueblo”, señala Huelva Información, otro de los medios del Grupo Joly.

El Bollullos celebra en vestuarios su victoria en Castilleja, la primera en dos meses / Bollullos CF

“Los condales supieron administrar la ventaja y aguantar el marcador al descanso. Movió ficha en el descanso Manu Fidalgo, técnico del Castilleja, con un doble cambio que inclinó la pelota hacia el campo visitante”, abunda.

“Los locales lo intentaron, empujaron, pero el buen hacer del Bollullos en defensa privó al cuadro sevillano de ver portería y certificó una victoria trascendental antes de afrontar la segunda salida consecutiva al feudo del Chiclana CF”, finaliza.

Conil, 0-Atlético Central, 0

El Atlético Central, que suma tres empates y una derrota en las últimas cuatro jornadas, sigue evidenciando sus deficiencias como visitante: suma cinco salidas consecutivas sin vencer. Esta vez tampoco fue capaz de superar al Conil, que tenía a cuatro juveniles en su convocatoria.

Un lance del Conil-Atlético Central / Club Atlético Central

“El Atlético Central firmó tablas ante el Conil CF en el Estadio Pérez Ureba en un encuentro marcado por el fuerte viento de levante y la falta de acierto en los metros finales, pese al dominio y las numerosas ocasiones del conjunto hispalense”, comenta la web del conjunto sevillano, que estrelló un balón en el larguero (Manu Gavilán, 12’), pero vio como el rival hacía lo propio en portería (18’).

En el tramo final, los visitantes se volcaron en busca del triunfo, pero se encontraron con un Conil muy ordenado.

San Roque de Lepe, 2-Sevilla C, 1

El San Roque de Lepe, después de cuatro victorias y un empate (en La Línea) presenta sus credenciales al play-off. Esta vez se impuso 2-1 al Sevilla C, que mantiene una renta de tres puntos sobre el descenso.

“Un efectivo San Roque dio continuidad a su escalada con otro triunfo de mucho trabajo ante el Sevilla C (2-1)”, dice Huelva Buenas Noticias.

“Ritoré fue el autor de los dos goles del cuadro aurinegro en un partido en el los locales tuvieron que emplearse a fondo en defensa en los últimos compases para asegurar la victoria”, aclara.

Ritoré hizo el 1-0 en el 40’, pero Javi igualó antes del descanso (42’). El propio Ritoré (47’) marcó el gol del triunfo aurinegro.

Ceuta B, 1-Cádiz Mirandilla, 0

Un gol en el 92’ de Arick dio el sábado un triunfo vital al Ceuta B, que con este resultado adelanta a su rival, el Cádiz Mirandilla y se coloca séptimo, a dos puntos del quinto. El filial amarillo acabó con nueve por las expulsiones de Pajarón (80’) y Jack (88’) cuando el marcador aún era de empate a cero.

Un momento del Ceuta B-Cádiz Mirandilla / Televisión de Ceuta

“Un gol de Arick, al borde del noventa, dejó los tres puntos en la Ciudad Autónoma para alegría de la afición caballa que ha disfrutado de un intenso partido entre dos filiales que se dejaron hasta la última gota de energía en un intenso choque”, dice la web de la Televisión de Ceuta.

Atlético Onubense, 0-Tomares, 0

El Atlético Onubense, que el domingo (12:00) visita a la Real Balompédica en el Ciudad de La Línea, ve comprometida su permanencia tras tres derrotas y un empate, este en casa ante el Tomares, que sigue dos puntos por encima de la zona roja.

“Un discreto Atlético Onubense no pasó del empate (0-0) en su partido en la Ciudad Deportiva del Decano ante el Tomares, también necesitado, resultado que en principio vale de poco a los dos contendientes”, dice Huelva Buenas Noticias, que reseña que cada equipo dispuso de una ocasión clara de marcar.

Chiclana CF, 0-CD Utrera, 2

El Chiclana CF ha perdido en apenas cuatro días el tren del play-off. Como le pasó el miércoles en Lucena, no acertó con sus ocasiones y ofreció facilidades puntuales en defensa que el rival supo aprovechar.

Molero (12’) y Joseca (78’) anotaron los goles para los mostachones, que ven más cerca los puestos de permanencia.

Los resultados de la vigésimo cuarta jornada en el grupo X de Tercera Federación fueron:

Resultados del grupo X de Tercera Federación en la jornada 24 / Besoccer

La clasificación tras la vigésimo cuarta jornada queda así:

Clasificación del grupo X de Tercera Federación tras la jornada 24 / Besoccer

El próximo miércoles cuatro de marzo (19:00) se disputará el encuentro aplazado de la vigésima jornada entre Chiclana CF y Bollullos CF.