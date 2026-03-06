La Balona, de visita en el CEIP Gibraltar

La embajada de la Balona y los estudiates del CEIP Gibraltar, juntos al final de la visita

La Real Balompédica Linense ha vuelto este viernes a mantener su contacto con los escolares de La Línea. Una actividad que forma parte de la oferta educativa municipal y que está encaminada a dar a conocer el club y su funcionamiento entre los más jóvenes.

Debido a la lluvia, que hacía imposible la visita de los alumnos al estadio, en esta ocasión han sido dos de los capitanes, Tomi Lanzini y Diego Domínguez, los que han acudido junto a Leo Blasco y el directivo Javier Baglietto al CEIP Gibraltar, para reunirse con los alumnos de quinto de Primaria, que les han asaltado con numerosas preguntas, además de solicitar los autógrafos de los futbolistas.

La entidad ha hecho llegar a través de sus embajadores entradas gratuitas para el encuentro que este domingo (12:00) enfrentará a la Balona con el Atlético Onubense en el Ciudad de La Línea, correspondiente a la vigésimo quinta jornada del grupo X de Tercera Federación.