Así es el próximo rival de la Balona: CD Estepona, voraz como visitante... pero menos

Once inicial del Estepona en su partido de la pasada semana con el Águilas

El CD Estepona FS llegará este domingo dos de marzo (17:00) al Ciudad de La Línea después de que una sola derrota desde que comenzó 2025, o lo que es lo mismo, con Carlos Cura en el banquillo, le hayan mantenido a la pelea por alcanzar el play-off de ascenso, del que le separan cuatro puntos tras su victoria de la pasada semana sobre el Águilas (3-1). Los costasoleños no solo encadenan tres partidos sin perder, sino que acreditan ser el quinto mejor viajero del grupo IV de la Segunda Federación. Unos números que contrastan con la condición de peor local de la Real Balompédica Linense.

Carlos Cura, ex del Fuenlabrada de Primera Federación, desembarcó en Estepona a comienzos de enero como sustituto de Oriol Riera, cuya destitución fue anunciada por sorpresa horas antes de las doce campanadas que ponían fin a 2024. El nuevo míster arrancó en la séptima plaza, a tres del play-off y otros tantos de la plaza de promoción.

Con el técnico madrileño -de solo 37 años- en el banquillo, el Estepona ha sumado diez puntos (tres más que la Balona en ese mismo periodo), pero solo ha perdido una vez: 1-0 en su visita al segundo clasificado, el Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón.

El conjunto esteponero es, empatado con el de La Línea, el quinto mejor viajero del grupo, con 18 puntos. En su último desplazamientos firmó empates sin goles en Orihuela y no gana como viajero desde finales de diciembre, en Don Benito (1-2). O lo que es lo mismo, no ha vencido en ruta con su actual entrenador. Ha recibido un tanto y no anotado ni uno. Es con 30 dianas, el tercer mejor anotador del grupo, otro dato que se contrapone con la extrema debilidad defensiva que demuestra su próximo rival.

Durante el mercado de invierno se marcharon Fran Lara (Illescas), Lucas Martínez (Águilas), el exalgecirista Robin (Costa d'Amalfi, de la cuarta categoría de Italia), Rubén Mesa (Deportiva Minera) y Ruizma (San Sebastián de los Reyes).

Por el contrario llegaron al plantel el central Titi (Balompédica Conquense), el pivote defensivo Boubacar Keita (Recreativo de Huelva), el atacante César Gómez (Illescas) y el extremo costamarfileño Mariano Aké, que se encontraba sin equipo tras pasar por el Alavés B la pasada andadura.

De hecho una de esas incorporaciones, César Gómez, apunta a novedad en el encuentro en La Línea, ya que todo indica que entrará por primera vez en la convocatoria una vez recuperado sus problemas físicos.

Para la visita al Ciudad de La Línea Carlos Cura recupera, una vez cumplida su sanción por acumulación de amonestaciones, al centrodelantero Jacques Dago, que llegó en verano después de ayudar al Marbella a ascender y que suma ocho goles, lo que le convierte en el segundo mejor artillero del vestuario, con una diana menos que Jorge García (ex de UCAM, Amorebieta, San Fernando…)

Por el contrario, es baja por acumulación de tarjetas el centrocampista Nacho Goma, que en su día vistió la camisola de la UD Los Barrios y que también ha defendido los colores de Atlético Sanluqueño, Xerez DFC y Mérida.

Tal y como ha hecho la Balona, el Estepona ha anunciado que los entrenamientos de viernes y sábado se celebrarán a puertas abiertas y que tras el primero de ellos los jugadores llevarán a cabo una jornada de convivencia con los más jóvenes.