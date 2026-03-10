La Balona resetea

La Real Balompédica Linense afronta este miércoles (19:00) en el Ciudad de La Línea su encuentro aplazado de la vigésimo primera jornada del grupo X de Tercera división. El rival será el colista Coria, que aún no ha ganado a domicilio. El duelo implica el debut en el banquillo del tándem Carlos Guerra-Miguel Ángel Rondán, presentado como interino, pero llamado a convertirse en definitivo a poco que acompañen los resultados. Los locales, que se entrenan este miércoles en horario matinal, no cuentan con Tomás Lanzini ni Diego Domínguez.

Nueva etapa en la Balona. Después de que el club tomase la decisión de destituir a David Sánchez tras encadenar cinco jornadas sin vencer, toman el mando un balono de toda la vida, Carlos Guerra, que no necesita presentación, y el director deportivo, Miguel Ángel Rondán.

El del Coria, que aparece como un rival idóneo para reconducir la marcha, es el segundo de los cuatro encuentros de los albinegros en 15 días ante rivales que tienen la salvación como único objetivo. Eso sí, el primero fue frente al Atlético Onubense y se resolvió con la victoria del filial del Recre (1-2) y la decapitación [futbolística, se entiende] del preparador que había comenzado la temporada.

Los de casa parten desde la cuarta plaza, pero el triunfo le permitiría compartir la segunda con el Dos Hermanas. Eso sí, una imprensable derrota podría darle al San Roque de Lepe (que visita al Pozoblanco a las 20:15) la posibilidad de adelantar a los linenses. También se juega hoy de aquella jornada aplazada por el tren de tormentas que asoló Andalucía a comienzos de febrero, el Sevilla C-Ceuta B (13:30)

Como es obvio, en esta situación de transición acertar con el once que tienen en la cabeza los nuevos entrenadores se antoja casi una quimera. En defensa no se esperan demasiadas variantes. Si acaso, la entrada de Ángel Mancheño por Chey en el costado derecho.

La duda principal es quién formará el criticado eje de la medular. Dos serán los elegidos entre Boateng, Joanet López y el canterano Raúl Andrades, que cuenta con el respaldo de un técnico de la casa como Carlos Guerra. Cascajo es candidato a relevar en la banda a un Pepe Rincón desafortunado en las últimas semanas. Álvaro González y Juaniyo se postulan como delanteros.

Carlos Guerra: "Hay que cambiar la dinámica"

Carlos Guerra, entrenador de la Balona / Manu Romero

Carlos Guerra, que es quien ejerce oficialmente de primer entrenador, en su primera comparecencia prepartido, aseguró que sus futbolistas “son conscientes” de la delicada situación que atraviesa la Balona “y de que hay que cambiarla lo antes posible”.

“Es normal que el grupo esté afectado y nuestro primer objetivo es cambiar la mentalidad”, dijo. “Los aspectos tácticos… son detalles, tampoco podemos darle mucha información en tan poco tiempo”.

Guerra entiende que “la afición es clave” y pidió a sus futbolistas que sean ellos “desde el primer minuto quienes enganchen a la grada".