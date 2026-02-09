Porteros, exbalonos y aspirantes al ascenso a Primera Federación

Tres porteros que defendieron la camiseta de la Real Balompédica Linense en diferentes etapas y categorías y que no encontraron precisamente mucho reconocimiento en su paso por La Línea pelean denodadamente con sus respectivos equipos por el liderato del grupo IV de la Segunda Federación: Álex Lázaro, Facu Ackerman y Ángel de la Calzada.

La parte alta del grupo IV, cuya clasificación es cierto que está un tanto condicionada por la suspensión de algunos encuentros el pasado fin de semana, es un pañuelo. El líder de esa tabla en la que hasta el curso pasado estuvo presente la Balona es el Águilas con 39 puntos (y un partido menos) y le siguen, con 38, Deportiva Minera, UCAM Murcia y Xerez Club Deportivo.

En todos esos equipos hay jugadores con pasado balono y muy pocos permanecen en la mejor memoria de los hinchas albinegros. No deja de resultar curioso.

Sin ir más lejos, el capitán del Águilas es el centrocampista Mario Abenza.

Una formación de la Deportiva Minera, con Álex Lázaro, Omar Perdomo y Pitu / Deportiva Minera

El portero titularísimo de la Deportiva Minera es el chipionero Álex Lázaro —que la pasada campaña descendió con la Balona— pero es que además le acompañan en el plantel el grancanario Omar Perdomo, que sí que brilló en su paso por el entonces Municipal, y José Carlos Fernández Pitu, que había empezado la temporada en la UD Melilla, pero que ante la falta de minutos decidió cambiar de aires.

Otro portero, el uruguayo Facu Ackerman, es el que defiende por segundo año consecutivo el marco del UCAM Murcia, en el que recaló después de que la entidad de La Línea no le ofreciese la posibilidad de renovar.

Facu Ackerman, con el UCAM Murcia / UCAM Murcia

El cuarto clasificado, el Xerez CD (el de toda la vida), está entrenado por el exjugador balono Diego Galiano, cuya contratación también descartó la Balona cuando el técnico dirigía al Atlético Antoniano, alegando entonces falta de experiencia.

Galiano tiene depositada su confianza en Ángel de la Calzada, que en su paso por la Balona, en Primera Federación, fue suplente de Alberto Varo, ahora en el Nea Salamina Famagusta de la Segunda División de Chipre. Dela, como se le conoce cariñosamente, ha disputado todos los encuentros de liga con el conjunto azulino, que es el tercero menos batido del grupo.