Cinco exbalonos levantan con el Lincoln el título de Liga en Gibraltar

El Lincoln Red Imps se proclamó este viernes por vigésimo octava vez en su historia y cuarta de manera consecutiva campeón de la Gibraltar Football League. El equipo rojinegro alzó el trofeo tras empatar en la última jornada de la fase por el título con el otro candidato, el St Joseph´s, en un partido dramático que se decidió merced a un gol en el 88' del malagueño Juanfri (el mejor artillero de la temporada), que suponía la igualada, el campeonato y la plaza para la fase previa de la Champions League del Lincoln.

El tarifeño Juan Pedro Rico Juampe y el gibraltareño Lian Walker (ambos jugaron también en el Algeciras CF y en la Unión Deportiva Los Barrios) sobre el terreno de juego y el guadireño Juanjo Bezares como segundo entrenador de Javi Muñoz encabezan la lista de ex integrantes de la Real Balompédica Linense que forman parte de la estructura del Lincoln, en la que también está incluido Óscar León, que fue entrenador del filial y que desempeña funciones de analista en los de la Roca -que compatibiliza con la de entrenador del San Bernardo- y un ilustre como Alberto Torremocha, responsable del utilaje.

Igualmente forma parte de la plantilla el portero de la Estación de San Roque Iván Villanueva (ex, entre otros, de la UD Los Barrios) y ejerce funciones de director deportivo el linense Juanjo Gallardo.

El St Joseph´s acarició el título. Se había adelantado en el 28' con un gol de Pablo Rodríguez y como solo le valía el triunfo en la última jornada, lo vio esfumarse a dos minutos del final, a los que el árbitro añadió nada menos que doce.

Mike Garlick -el empresario que estuvo a punto de adquirir la Real Balompédica y que más tarde se hizo con el accionariado del Antequera de Primera Federación- estuvo a punto de llevarlo a la primera plaza después de tres décadas. Para ello depositó la confianza de su proyecto en John Paul Hendrick como director general y en el guadiareño Miguel Burrea, exjugador de la Balona, en la parcela deportiva, quienes han construido un equipo que ha conseguido discutirle al Lincoln su condición de eterno dominador.

El conjunto que comanda Abraham Paz (ex del Cádiz), cuenta en sus filas con el preparador físico Juan Carlos Galindo (ex de la Balona), que también ejerce las funciones de segundo entrenador y con el exárbitro linense Rafael Larios Calmante como utilero (función que desempeñó también el el conjunto albinegro). El preparador de porteros es Félix Romero (ex del Algeciras) y sobre el terreno de juego ejerce de jugador con galones David Alberto Bautista (Bauti), que vistió la camisola de la Balona en la andadura 2016/17, heredando así la camisola que había defendido su padre a las órdenes de Carmelo Cedrún.

St. Joseph's y Bruno's, a la Conference

Una vez finalizada la competición para los dos primeros -aún quedan dos partidos por dirimirse- y con el Lincoln como campeón de Liga y Copa, ya ha quedado señalado el reparto de plazas para las competiciones europeas 2024/25. Como queda dicho, el campeón disputará la fase previa de la Champions, mientras que el St Joseph´s y el Bruno's Magpies de los exbalonos David Zamora, Joseph's Chipolina, Olmo González, José Manuel Martínez (Joe), Pibe y del linense Juanje Argüez se adentrarán en la Conference League.

El Mons Calpe, entrenador por los linenses Juan Mari Sánchez, Ismael Chico -éste también como jugador- y Manolo Muiño y de cuyo plantel forman parte el preparador de porteros Manu Caro -el guardameta que en edad juvenil jugó el recordado partido en Sanlúcar a las órdenes de Jordi Roger- y los exalgeciristas Antonio Sánchez y Ayala, ha finalizado en cuarta plaza. Un éxito para un bloque que comenzó la temporada muy por debajo de las expectativas, lo que provocó el cambio en el banquillo.