La 'otra Balona' triunfa en Gibraltar

Los aficionados de la Real Balompédica Linense no tienen muchos motivos para festejar esta temporada, en la que su equipo de Segunda Federación no ha sido capaz ni de cerrar la permanencia a falta de tres jornadas para la finalización de la competición. Así que es bueno ofrecerle satisfacciones que logran algunos de los que han formado parte -no hace tanto- de ese club y que ahora triunfan en otros lares. Es el caso de Juan Mari Sánchez e Ismael Chico, que se hicieron cargo del Mons Calpe el tres de octubre con cero puntos y han conseguido -el segundo ya incluso participando como futbolista- clasificarlo para la fase por el título de la Gibraltar Football League

Este éxito tiene, además, más mérito si se tiene en cuenta que el vestuario ha tenido que sortear (y sortea aún), además, un sinfín de problemas económicos que ya son clásicos en la entidad (llegó a ser sancionado por la UEFA por esta causa en 2021), de la que es propietario el mexicano José Alfredo Raygadas, que también lo es de la Unión Deportiva Los Barrios.

Juan Mari Sánchez, que llegó a ser primer entrenador de la Balona en la temporada 2026-2017, abandonó la entidad de La Línea, en la que llevaba años ejerciendo como coordinador de cantera, a comienzos del mes de octubre del pasado año para eaprender su cuarta aventura en Gibraltar, esta vez al frente del Mons Calpe. Llevaba después de que el equipo hubiese encadenado tres derrotas en otras tantas jornadas para relevar al algecireño David Gutiérrez Guti... al que, curiosamente, apenas unas semanas después el propio Raygadas puso al frente de la UD Los Barrios.

Días después de la llegada de Juan Mari Sánchez se anunciaba la incorporación a su cuerpo técnico de Ismael Chico, quien en el verano previo había dejado la Balompédica después de casi dos décadas y de unos últimos años ejerciendo como director deportivo. Su buen estado de forma y la marcha de algunos jugadores propició que acabase inscribiéndose como futbolista. Quienes le vieron conducir el domingo a sus compañeros a la victoria sobre el hasta entonces líder St Joseph's (que perdió ese puesto en beneficio del Lincoln) afirman que parecía que el tiempo no hubiese pasado por el eterno capitán de los albinegros.

En el periodo con ambos al frente del equipo, el Mons Calpe, que como queda dicho venía de tres derrotas, ha logrado ocho victorias, cinco empates y solo cuatro derrotas lo que le ha llevado a finalizar cuarto la fase regular. El próximo domingo (19:30) arranca la segunda fase precisamente ante su última víctima, el St. Joseph's, un partido con marcado sabor a revancha (deportiva).

También forma parte del cuerpo técnico del Mons Calpe otros dos linenses, Manolo Muiño (que en 2014 dirigió al CD San Roque en Tercera división) y, como preparador de porteros, Manu Caro, aquel chavalín que defendió la portería de la Balona en el recordado partido en Sanlúcar de 2018 que acabó sin goles.

En la plantilla el exbalono Steven Montes y los exalgeciristas Jesús Ayala (que regresó el domingo despés de un largo periodo en el dique seco y anotó el gol del triunfo) y Antonio Sánchez. Destaca también la presencia de Pecci ex de San Fernando y Betis Deportivo.

El final de la primera fase

Una vez finalizada la primera fase de la Gibraltar Football League cinco equipos (Lynx, Europa FC, Glacis United, Lions FC y College 1975) han dicho ya adiós a la competición.

El próximo fin de semana arranca una segunda fase en la que Lincoln (52 puntos) y St. Joseph's (50) pelearán por el título y, por ende, por la plaza en la previa de la Champions League, el gran premio que persiguen los equipos de la zona alta de la competición de la Roca. El tercero será para el Brunos Magpies, ya que el resto de los clasificados (Mons Calpe, Europa Point y un Machester 62 también preñado de problemas económicos) están muy lejos del podio.

Cada uno de los equipos jugará ahora contra los otros cinco a una vuelta y con los puntos arrastrados de la primera fase para determinar la clasificación final y, lo que es casi más importante, el reparto de las plazas europeas.

La tabla de goleadores tras esta primera fase está encabezada por Hugo Jesslen (Europa Point ) con 15 dianas, seguido por el granadino Pablo Rodríguez (St. Joseph´s ) y Connor Flynn Gillespie ( Lynx FC), ambos con 14.