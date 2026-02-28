Balona, el tiempo y los rivales apremian

La Real Balompédica Linense visita este domingo (12:00, en streaming por Web Directo, en este enlace) al CD Pozoblanco. Los linenses, presionados por los resultados de sus rivales directos, precisan cortar la sangría de tres jornadas sin vencer para no perder la estela del líder, el Ciudad de Lucena. David Sánchez repite convocatoria, sin Diego Domínguez ni Tomi Lanzini, pero con el canterano Raúl Andrades. Chey, Joanet López y Cascajo optan al once inicial.

La Balona regresa al escenario (aunque entonces con otra denominación) que le catapultó en 2011 a su último ascenso a la desaparecida Segunda división B. Y lo hace con urgencias. Las victorias del miércoles de Ciudad de Lucena y Dos Hermanas en partidos aplazados, y la lograda este sábado por el Bollullos (0-1 en Castilleja), redoblan la necesidad de ganar de la escuadra albinegra. Aunque en sus dos últimos viajes haya sellado una derrota en Ceuta (2-0) y un empate en Castilleja (1-1), el equipo de La Línea sigue siendo el segundo mejor viajero del grupo X de la Tercera Federación, sólo por detrás, precisamente, de su rival de este domingo.

Los linenses, que debido a la hora del encuentro viajaron a primera hora de la tarde de este sábado, dejaron en casa a Diego Domínguez, Tomi Lanzini -cuya reaparición se antroja ya casi inminente- y a Leo Blasco. Por el contrario, vuelve a tener plaza el canterano Raúl Andrades, convertido ya en miembro de pleno derecho de la primera plantilla.

En cuanto a la alineación, con las dudas que siempre genera este apartado en el presente curso, se antoja que el técnico puede llegar a manejar hasta tres cambios. Joanet López puede entrar en el mediocentro en lugar de Aschalew Sanmartí, que no ha estado precisamente afortunado en sus últimas apariciones. Chey opta a crecuperar upere su plaza en el costado diestro de la zaga en detrimento de Ángel Mancheño. Y Cascajo opta al costado de la medular por Sergio Pérez. No deja de ser una especulación.

David Sánchez, poco dado a estridencias, recordó en su comparecencia prepartido que, a pesar de las críticas, la Balona sigue en segunda posición. “Estamos en una mala dinámica de resultados y juego”, asumió. “Así que sólo queda hacer un buen partido ante un buen rival. Ese equipo siempre me ha gustado porque tiene un entrenador que trabaja bien y sabemos que será un partido complicado”.

El preparador defendió que ha realizado cambios para encontrar mejoría: “Estaría con la mosca detrás de la oreja si repitiera la alineación una y otra vez, hemos cambiado tres alineaciones diferentes en estos tres partidos para intentar buscar la solución”.

“Hace dos semanas éramos un equipazo, pero el fútbol es así, estos procesos se pasan. Yo soy una persona de muchos retos y objetivos, me encanta sentirme a gusto y me siento en la responsabilidad de darle una alegría a la gente que me rodea”, defendió. “Para mí sería una de las satisfacciones más importantes de mi vida porque me siento muy querido”.

Jugados este sábado

Castilleja, 0-Bollullos, 1 (Antonio Ponce, 11')