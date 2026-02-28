Así es el rival de la Balona: el Pozoblanco no gana en casa desde octubre

El CD Pozoblanco recibe este domingo (12:00, por streaming a través de Web Directo en este enlace), a la Real Balompédica Linense en un partido que supone un cruce de caminos para los locales. En caso de vencer los vallesanos se habrán reenganchado a la pelea por una plaza de play-off, un objetivo que les quedará bastante más lejano con un resultado adverso. El conjunto del Valle de los Pedroches ha perdido uno de sus últimos ocho duelos y presenta malos números en casa, donde no gana desde octubre. Bien es cierto que esas cifras tienen un valor relativo: durante cuatro meses no se ha podido entrenar en el Nuestra Señora de Luna, que estaba siendo resembrado e incluso llegó a disputar dos partidos en un campo anexo, el Eleuterio Olmo Bermejo, de césped sintético.

El Pozoblanco, que esta semana ha recibido la bandera de Andalucía en la provincia de Córdoba por su condición de centenario, comenzó esta vigésimo cuarta jornada a dos puntos de las plazas de play-off del grupo X de Tercera Federación. El conjunto pozoalbense precisa trasladar sus excelentes números como visitante -es el mejor en ese apartado con 21 puntos en doce desplazamientos- a los encuentros en casa para mantenerse en una pelea por estar arriba de la que reniega públicamente para no meterse presión.

Y es que en su campo los vallesanos sólo han ganado tres de sus diez encuentros, el último de ellos en 26 de octubre de 2025, sobre el Sevilla C. Fue en ese momento, en el que incluso se pasearon por la primera plaza de la tabla, cuando el Ayuntamiento aprobó la resiembra del terreno de juego y el equipo comenzó a entrenarse en el anexo. Desde ese momento encadena tres empates y tres derrotas. Bien es cierto que dos de estas últimas, ante Atlético Central y Dos Hermanas (que se tuvo que jugar en dos veces, por lesión del árbitro), tuvieron como escenario el campo de hierba artificial.

Los cordobeses no han podido comenzar a entrenarse en su campo hasta esta misma semana, ya que cuando parecía llegado el momento, las fuertes lluvias obligaron a aplazar de nuevo su vuelta. El vestuario confía en que este hecho se vea reflejado en su partido con la Balona.

El rival balono, que ha ganado en sus cuatro últimos desplazamientos, sólo ha cosechado una derrota en ocho jornadas.

Cambios en la plantilla

En el último mes de mercado dejaron el club Alberto Martínez (Ínter Ibiza), Boateng (Torreperojil) y Manuel Aytey (FC Marbellí) y por el contrario llegaron el sub-23 Alvarito (Azuaga), Ausman (Lleresense), Álvaro Torralbo (Salerm Puente Genil), Hamza (Poli Ejido 1969) y el ahora lesionado Rafa Monsalva (Ciudad de Lucena).

Destacan en un plantel en el que es frecuente que el entrenador rote a los porteros, Diawará, un extremo que ha puesto su firma a ocho goles, Fran Gómez, que lleva siete y Manu León, con seis.

El Pozoblanco, que no tiene sancionados, vuelve a tener administrativamente a su disposición a Juan Luna y David García, que se perdieron el duelo en Huelva de la pasada semana por sanción. Bien es cierto que tanto estos dos jugadores como Javier Vargas y Fran Gómez se han entrenado con limitaciones durante la semana y ninguno de ellos tiene garantizada su presencia en el duelo con la Balompédica.

Los que no estarán seguros en este partido serán Bernardo Roca y Gustavo Bizanda, que han sido despedidos después de protagonizar un acto de indisciplina que la entidad consideró muy grave. Tampoco será de la partida Rafa Monsalva, que esta semana ha pasado por el quirófano por culpa de una lesión de rodilla y se pierde lo que resta de temporada.