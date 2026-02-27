Alberto Fernández: "Pozoblanco y Balona viven en dos universos diferentes"

El entrenador del CD Pozoblanco, Alberto Fernández, sostiene que su equipo y la Real Balompédica Linense, a la que recibe este domingo (12:00) en encuentro de la vigésimo cuarta jornada, viven en “universos diferentes” por presupuesto y estructura a pesar de militar ambos en el grupo X de Tercera Federación y de estar separados por apenas cinco puntos después de haber disputado 22 partidos. El míster asegura que la Balona es “uno de los candidatos” a lograr el ascenso, pero no se atreve a pronunciarse sobre el máximo favorito, dada la igualdad en la zona alta. “Se ha complicado mucho todo”, resume.

El técnico insiste en la distancia entre ambos proyectos, ya que mientras en la Balompédica “hay una estructura profesional y una plantilla con fondo de armario para tener plan B, plan C o plan D”, en su caso cuenta los inquilinos habituales del banquillo son futbolistas “que vienen de Primera Andaluza y que están creciendo ahora”, muchos de los cuales compaginan el fútbol con su trabajo diario.

“Sólo tenemos ocho que se dediquen exclusivamente a esto; hay chavales que se levantan a las cinco o las seis de la mañana y por la noche se vienen a entrenar”, explica. Esa diferencia, añade, se nota en la gestión de los partidos: “Ellos tienen veinte jugadores y si el encuentro cambia pueden modificar cosas; nosotros vamos con lo que tenemos”.

Aun así, recalca que su equipo ha competido “de igual a igual en todos los campos”, como en el choque de la primera vuelta en La Línea, donde a su equipo l penalizaron “diez minutos de despiste” y encajó su primera derrota (2-0) de la temporada. “La calidad que tiene arriba la Balona decide partidos por sí sola y si te equivocas, ellos no perdonan”, advierte sobre un rival cuya plantilla “la miras y tiemblas”.

El preparador pozoalbense también pone en valor el mérito de su plantilla en un grupo con “seis o siete equipos con dedicación exclusiva” y recuerda que “volver a ascender rápido después de un descenso es muy complicado porque el fútbol te pasa factura”. En ese sentido, prefiere un papel más discreto: “Casi es mejor estar de tapado”, ya que “tras enero la plantilla se nos ha quedado muy cortita y las lesiones nos están pasando factura, pero suceda lo que suceda este domingo vamos a dar guerra hasta el final”.

Alberto Fernández justifica los discretos números como local del conjunto del Valle de Los Pedroches en los problemas derivados de la resiembra del césped del Nuestra Señora de la Luz, que les ha obligado a entrenar -e incluso a disputar partidos de Liga- en el anexo de artificial. “Hemos estado dos meses que jugásemos donde jugásemos, estábamos siempre fuera de casa, porque nunca era el campo donde entrenábamos”, señala.

En la pelea por el campeonato, considera a la Balona “una de las favoritas por plantilla, club, instalaciones, afición y profesionalidad”, aunque advierte de la enorme competencia: “En mi opinioón Dos Hermanas tiene una plantilla un pasito por encima, el Ciudad de Lucena está intratable, el Atlético Central es muy equilibrado y hay filiales, como el Cádiz Mirandilla o el Ceuta B que llegarán frescos porque son chavales jóvenes, además de equipos tapados como el Chiclana o el Bollullos, que no hay que olvidar que aún deben jugar entre ellos".

"Yo creo que al Bollullos le ha pasado factura la Copa, porque en esta categoría no estamos acostumbradoa a jugar domingo-miércoles-domingo y además le dejó algún lesionado", reflexiona. "Ya parece que vuelve a coger el tono·.

"No me atrevo a decir quién va a ser campeón, se ha complicado todo y lo que sí creo es que va a haber pelea hasta el final", finaliza.

Alberto Fernández es natural de Toro (Zamora) pero militó un gran número de temporadas en el Pozoblanco, además de vestir las camisolas de Puerto Real, Peñarroya, Daimiel y Atlético Villanueva. Su carrera como preparador se ha desarrollado casi íntegramente en la entidad a la que ahora pertenece, excepto dos temporadas en las que defendió los intereses del Castuera extremeño, al que ascendió a Tercera Federación. Ésta es su segunda temporada en el primer equipo del Valle de los Pedroches. Compagina su actividad deportiva con su labor en una tienda de telefonía."Hay días durante la semana que me acuesto a las tres o las cuatro para poder ver los vídeos de los rivales", cuenta.