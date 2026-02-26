La Balona ofrece las entradas de sus tres partidos en casa entre el 8 y el 15 de marzo al precio de dos

La Real Balompédica pone a la venta un paquete que permite adquirir las tres entradas para los encuentros que jugará en el Ciudad de La Línea entre los días 8 y 15 de marzo y pagar sólo el precio de dos de ellas.

La Balona, que mantiene la segunda plaza del grupo X de Tercera división, visita este domingo 12 de marzo a las 12:00 al CD Pozoblanco, en encuentro de la vigésimo cuarta jornada.

Una vez regrese del Valle de los Pedroches, al equipo de David Sánchez le esperan tres compromisos consecutivos ante su parroquia.

El domingo 8 de marzo, previsiblemente a las 12:00, los albinegros recibirán al Atlético Onubense. El miércoles 11 de marzo a las 19:00 afrontarán el partido aplazado de la vigésimo primera jornada que les enfrentará al ahora colista Coria. Y por último, el domingo 15 de marzo, recibirán la visita del Tomares.

Aquellos aficionados, como es evidente no abonados, que deseen presenciar estos tres compromisos pueden adquirir una entrada conjunta que costará, dependiendo de la localidad que quieran ocupar, que siempre deberá ser la misma, el precio de dos.

Esas localidades, según explica la propia entidad en sus redes sociales, “se podrán obtener en las oficinas del club, en horario habitual, o en la web”.

La Balompédica ha puesto a disposición de sus abonados un tutorial para indicarles qué camino deben seguir si desean adquirir este pack a través de Internet.