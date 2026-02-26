Pozoblanco, punto de partida del ascenso de la Balona en 2011

La Real Balompédica Linense visita el próximo domingo (12:00) al CD Pozoblanco. Será el primer duelo entre ambos equipos en suelo cordobés en Tercera Federación. También será el primero que albergue el ahora Nuestra Señora de la Luz con esa denominación. Los albinegros han acudido en 14 ocasiones (trece en Liga, todas en Tercera división y una en Copa del Rey) a ese recinto, solo que entonces denominado Municipal. La última, hace ahora 15 años, catapultó a los de La Línea, que vencieron 1-3, hacia el ascenso. El balance de esas 14 visitas es de cuatro victorias locales, siete empate y tres triunfos de los linenses.

El equipo linense se pondrá en ruta el sábado para un partido que, con el devenir de las últimas jornadas y los marcadores de los encuentros aplazados disputados durante la semana, ha ido ganando en importancia. Los de David Sánchez encadenan tres jornadas sin ganar y un nuevo resultado adverso amenazaría su condición de aspirante al título y, por consiguete, al ascenso directo.

El escenario del choque no es muy propicio para los linenses, que sólo han vencido en tres de sus catorce visitas. Eso sí, las dos últimas veces que salió airosa lo hizo con marcadores rotundos: 0-3 en la 2006/07 y 1-3 en la 2010-11, la más cercana de todas.

Aquella última visita del equipo linense se remonta a febrero de 2011. El Pozoblanco-Balona era “la madre de todas las batallas” según anunciaba este periódico. Los dos conjuntos compartían la primera plaza del grupo X de Tercera división y, además, estaba de por medio una cierta tensión tras un polémico triunfo de los cordobeses (2-3) en la primera vuelta, así como el golaveraje.

Por si fuera poco se reunieron sobre el césped los dos mejores artilleros: Copi (22) y Hugo Díaz (15). Curiosamente el segundo acabaría enfundándose la camisola albinegra en la 2013-14. El meta local, Miguel Díaz, era el menos batido de toda la categoría. Todo eran alicientes.

Los jugadores de la Balona festejan uno de los goles

La Balompédica, que vistió completamente de azul, se impuso 1-3. “Un huracán llamado el equipo linense”, titulaba Rafa Máiquez su crónica para Europa Sur. “Los albinegros se imponen con autoridad al anterior colíder, el Pozoblanco, y se sitúan en la cabeza de la tabla en solitario. Los linenses se adelantan en la primera parte por partida doble y sentencian al final, cuando más sufrían”.

El tarifeño Juampe Rico (17’ y 88’) y el algecireño Copi (22’) anotaron los goles del equipo linense y Hugo Díaz (64’) hizo el de los locales.

Rafa Escobar alineó en aquella ocasión a: Camacho; Francis, Javi Gallardo, Ezequiel, Olmo; Carlos Guerra, Juampe, Ismael Chico, David Hernández (Domingo, 87’), Copi (Javi Catalán, 89’) y David Navarro (Antonio Merino, 69’).

La Balompédica ya no perdería la cabeza y acabó en esa primera plaza, mientras que los pozalbenses fueron terceros. El equipo de La Línea ascendió al imponerse al Tudelano en la eliminatoria de campeones: perdió 1-0 en la ida y se impuso 4-0 en la vuelta. Un ascenso histórico, por cuanto fue el último a la desaparecida Segunda B.

Pozoblanco y el equipo linense también se cruzaron en una ronda copera. Fue en la 1991-92. El partido de ida acabó en tablas y en el de vuelta se impusieron los albinegros por 1-0 con un gol de Juan Arias cuando apenas habían transcurrido 15 minutos.