La Minera, invicta en 2025, ficha al exalbinegro Santi Jara antes de visitar a la Balona

La Deportiva Minera llega este domingo (12:00) al Ciudad de La Línea para medirse a la Real Balompédica Linense y lo hace con la condición de invicta en 2025 y envuelta en una transformación en el mercado de invierno que incluye ocho bajas y siete altas, la última, el pasado viernes, la del exbalono Santi Jara. Los cartageneros han invertido parte de los beneficios que les dejó su exitoso paso por la Copa para buscar un play-off que consideran su objetivo a pesar de tratarse de un equipo nuevo en la Segunda Federación.

La Copa del Rey, en la que primero eliminó al Alavés y más tarde se enfrentó al Real Madrid, distrajeron a una Deportiva Minera que en la quinta jornada estaba en puesto de play-off, pero que en las diez últimas jornadas ha sumado 12 puntos de 30, en buena medida como consecuencia de una flagrante falta de gol de la que sólo escapa el exbalono Omar Perdomo, que ha puesto su firma a las tres últimas dianas de los cartageneros y que ya acumula seis. Por algo ha sido renovado hasta 2027.

Esa falta de regularidad en las últimas semanas y el convencimiento de los dirigentes de que, a pesar de tratarse de un recién ascendido, la Deportiva Minera debe disputar el play-off, ha llevado a que se haya convertido en uno de los equipos no ya del grupo, sino de la categoría, que más se ha transformado en el mercado de invierno. De hecho este viernes inscribió al exbalono Santi Jara, que disputaba con el Manchester 62 FC, sexto clasificado de la Liga Nacional de Gibraltar y que goza de mucho prestigio en la Comunidad de Murcia. No está previsto que forme parte de una lista de desplazados, que el club no hace pública.

De las salidas, la más relevante se antoja la del algecireño Francis Ferrón (otro exbalono) que se marchó al eterno rival, La Unión Atlético. Era titular indiscutible, pero solo había marcado en tres ocasiones.

También abandonaron la caseta: Monty (Balompédica Conquense), Feli y Domingo (Cieza), Sergio Cortado (Deportivo Marítimo), Julio Algar (Molinense), Raúl Sanchís (Peña Deportiva) y el inédito Manu Rodríguez (Deportivo Marítimo).

Por el contrario llegaron, además del mencionado Santi Jara, Rubén Mesa (Estepona), Adri Arjona (UD Melilla), Cifu (Cieza), Adrián Escudero (El Paso), Adrián Sanmartín (Balsicas Atlético) y el sub-23 Santi Muller (Linares Deportivo).

De cara al encuentro de este domingo en La Línea es baja el insustituible’capitán Cristhian Britos, sancionado. Todo apunta que la vacante del Javi Vera.

El entrenador, José Pérez Veiga Popi, se muestra convencido de que el partido de este domingo será “complicado” para los suyos porque “desde que llegó Javi Moreno cambió completamente la dinámica”, hasta convertir a los albinegros en “un equipo intenso, fuerte, que acabará en la parte alta” de la clasificación.

Popi, que está convencido de que con la llegada de los refuerzos su equipo acabará con la sequía goleadora, insta a los suyos a “llevar la iniciativa del juego”