Balona, hazlo por Enrique

La Real Balompédica Linense recibe este domingo (13:00, en directo por Triunfemos TV) al San Roque de Lepe. Los linenses, que han sumado un punto en sus dos últimos encuentros, ambos fuera de casa, persiguen no distanciarse del liderato. Una primera plaza que no podrán recuperar esta semana, ya que el Ciudad de Lucena se ha impuesto este sábado al Ceuta B (2-0). Los albinegros repiten convocatoria, con las bajas de Diego Domínguez y Tomi Lanzini y la presencia del canterano Raúl Andrades.

En un horario que ha dado lugar a todo tipo de chascarrillos (13:00), la Balona recibe a otro clásico, el San Roque de Lepe, en un encuentro con muchas aristas. La principal es que el plantel, en nombre de la institución, le debe una última satisfacción a su abonado número uno, Enrique Rodríguez Espinosa, que por primera vez seguirá un encuentro de su equipo desde el Cielo.

Los linenses llegan en un momento complicado, de fútbol y de crédito, y los visitantes, al alza. La historia está del lado de los de casa, que sólo perdieron una vez en las once visitas de los leperos, eso sí, de manera escandalosa (0-5 en la andadura 1997-98).

La Balona, que en su estadio no dobla la rodilla desde la primera jornada, precisa vencer para no conceder más ventaja al Ciudad de Lucena, que este sábado se garantizó seguir en el liderato al término de la jornada, lo que mete más presión a los de David Sánchez, que fueron concebidos para lograr el ascenso directo. Todo lo que no sea un triunfo podría acarrear que los albinegros perdiesen incluso la segunda plaza, siempre que el Atlético Central venza en Tomares.

El preparador cuenta con los mismos hombres que en su desplazamiento a Santiponce para medirse al Castilleja, lo que quiere decir que no estarán los lesionados Diego Domínguez y Lanzini y se sentará en el banquillo el canterano Raúl Andrades, que ya es miembro de pleno derecho del plantel.

En el once sí que se atisban novedades. El recién llegado Joanel López parece haberse ganado con su brillante debut un sitio en el eje del centro del campo junto a Boateng. Todo indica que también tendrán sitio Sergio Pérez en lugar de Cascajo y que Álvaro González y el goleador Zaqui ocuparán los puestos más adelantados, en lugar de Juaniyo y Diego.

El entrenador, David Sánchez, recalca que su vestuario está “jodido” por la imagen ofrecida ante el Castilleja, pero manda un mensaje esperanzador: “Hay que levantarse, esto es la vida y estamos capacitados para hacerlo. Ya hemos demostrado nuestra capacidad para superar momentos adversos”.

El preparador deslizó elogios para la última incorporación, Joanel López, que apunta a titular. "“Tiene buenas condiciones, es diferente a lo que tenemos; es fuerte, puede romper líneas, se asocia bien y puede jugar en varias posiciones”.

El míster pide a la hinchada que se olvide de lo inhabitual del horario (13:00) y que acuda al Ciudad de La Línea y apoye a su equipo. “Les necesitamos”, reclama.

Ficha técnica Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Chey, Marlone, Julio Algar, Pedro Morillo; Pepe Rincón, Joanet López, Boateng, Sergio Pérez; Álvaro González y Zaki. San Roque de Lepe: Árbitro: Carlos Hidalgo Márquez, de Sevilla. Desde la 2013-14 en Tercera división y desde su fundación, en Tercera Federación. No ha dirigido nunca un partido a la Balompédica. Hora: 13:00 (Encuentro de la vigésimo terecra jornada en el grupo X de la Tercera Federación, por streaming a través de Triunfemos Web Directo, previo pago y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Ciudad de La Línea. Precedentes: La de este domingo es la duodécima vez que el San Roque de Lepe visita a la Balona, con la que se ha medido en Segunda Federación, Segunda B y Tercera división. El balance es de siete triunfos locales, tres empates y un triunfo visitante. El último duelo en La Línea, en la andadura 2023-24, se saldó con tablas.

Jugados este sábado:

Ciudad de Lucena, 2-Ceuta B, 0

Cádiz Mirandilla, 3- Córdoba B, 2