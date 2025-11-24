El balono Chey se queda fuera de la selección andaluza que acude a la Copa de Naciones

El seleccionador andaluz, Antonio Macías, ha dejado fuera de la lista definitiva del combinado autonómico que esta semana disputa la primera fase de la Copa de Naciones UEFA al defensa de la Real Balompédica Linense Juan José Estévez (Chey), quien había participado en los dos primeros entrenamientos previos a esta convocatoria definitiva y estaba en la lista del tercero, pero no pudo acudir a éste por culpa de una lesión.

En la relación definitiva, que integran 18 jugadores se encuentran el exportero de la Balona José Serrano (Lucena) y Dani Guerrero, que en su día defendió los colores de la Unión Deportiva Los Barrios.

Están llamados para quedar concentrados desde este miércoles 26 de noviembre: Alberto Martínez (Torredonjimeno) y José Serrano (Lucena) como porteros y como jugadores de campo: Andrés Pavón y Fidel Ibáñez (Bollullos), Roberto Molina (Churriana), Michael Makuemimo (San Roque de Lepe), Pablo Fernández (Atlético Porcuna), Lauren Egea (Dos Hermanas), Jeremías Arias (Mijas), Manu Alonso (Utrera), Iván López, Cameron, Carlos León (Motril), Manu Fernánez (Atlético Mancha Real), Pollo (Armilla), Dani Guerrero, Ángel Martínez (Chiclana) y Adrián Jarauta (Alhaurino),

El portero del Lucena José Serrano, ex de la Balona

La selección andaluza ha quedado encuadrada para esta primera ronda de la competición en el grupo IV, junto a Galicia y Castilla La Mancha -que ejercerá de anfitrión- y la primera jornada se celebrará el próximo fin de semana, razón por la cual ese no habrá competición en los diferentes grupos de Tercera Federación, en la que compite la Balona.

De esta primera fase saldrán los ocho equipos clasificados que disputarán la Fase Intermedia entre el 28 y el 29 de enero, mientras que la fase final que decidirá la comunidad autónoma que representará a España en la UEFA Regions Cup se vivirá entre el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2026.