Un entrenador personal de Málaga, árbitro para la 'final' entre Balona y Cádiz Mirandilla

El Comité Nacional ha designado al árbitro malagueño José Antonio Bueso Jiménez para dirigir el encuentro de la vigésimo séptima jornada del grupo IV de la Segunda Federación que este domingo 16 de marzo (17:00) enfrentará a la Real Balompédica Linense y al Cádiz Mirandilla en el Ciudad de La Línea. Bueso Jiménez es debutante en la categoría y no ha pitado partido alguno al conjunto linense. Tampoco consta que lo haya hecho con el filial amarillo.

José Antonio Bueso es entrenador personal en el centro deportivo Fitness Forum de la capital malagueña. Estudió un Máster de entrenamiento en Universidad Isabel I y es técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas por Davante Medac.

Este trencilla logró el ascenso a Tercera RFEF en el verano de 2021 y después de tres años en la categoría, el pasado verano le fue notificado que daba el salto a Segunda Federación.

En el presente curso ha impartido justicia en diez partidos entre los grupos III, IV y V, con un balnce de seis triunfos locales, un empate y tres victorias forasteras. Ha mostrado 52 tarjetas amarillas (5,2 por encuentro) y solo ha expulado a un jugador y, además, por doble amonestación. Ha decretado tres penaltis.

La temporada marchaba moderamente bien para este joven árbitro hasta la primera jornada del 2025, cuando se le atragantó el partido entre La Unión y el Villanovense. El equipo extremeño denunció, aportando un vídeo, que una clara agresión sobre Sergi Brunet fue resuelta solo con una cartulina amarilla. amén de que había sido castigado, siempre según la versión de los visitantes, con dos penaltis inexistentes.

El árbitro acusó a los serones de haber proferido frases “en actitud despectiva y amenazante” como: “Eres malísimo, ahora a descansar y la semana que viene a robar de nuevo”.

“Ya en el aparcamiento, sostiene que fue increpado por Rafa Ocaña, director deportivo del Villanovense", explicaba Hoy de Badajoz "Tras negarme a hablar con él, se dirige hacia mí: Que sepas que voy a poner en manos de la justicia lo que has hecho hoy, estás jugando con el pan de muchas familias. El segundo penalti no se pita, lo has hecho con premeditación", garantizaba el trencilla en el acta.

“Esto llevó a Ocaña a responder en una carta en redes sociales. "Es la situación más injusta en mis 35 años de trayectoria en el fútbol", expresa sobre lo vivido afirmando que se ha incurrido en falsedades en el acta arbitral. Así, sostiene que su intención era aclarar con él la expulsión de Edu Jurado, segundo entrenador, "porque lo afirmado sobre él no era verdad””, añadía la información.

“Al no poder hacerlo en el vestuario, lo intentó de nuevo en el aparcamiento, "con una distancia prudencial y las manos en los bolsillos". El árbitro se negó, mientras Ocaña, según su versión, le decía «has mentido sobre lo redactado de Edu Jurado; los penaltis no lo son y has actuado de manera premeditada en todo momento». Niega, eso sí, que increpase al colegiado. «Mi tono de voz y actitud fueron siempre de respeto, intentando hablar con una persona que estaba abusando de su poder y faltando a la verdad", concluye sobre Bueso Jiménez”, finalizaba el mencionado medio.

Bueso Jiménez estará auxiliado en las bandas por Juan Manuel Lara Soler y Marcos Rodríguez Marín, mientras que Antonio José Cerquera Burgos desempeñará las funciones de informador.