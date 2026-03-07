La Balona inicia ante el Atlético Onubense una maratón decisiva en casa

La Real Balompédica Linense afronta este domingo (12:00), ante el Atlético Onubense, el primero de los tres encuentros consecutivos en el Ciudad de La Línea en ocho días que se antojan decisivos para el devenir de su temporada. Los linenses persiguen un triunfo que les devuelva a la segunda posición que les ha arrebatado este sábado el Dos Hermanas al derrotar al Ceuta B (3-0). Los nazarenos aventajan ahora a Balompédica y Bollullos en tres puntos (43 por 40), si bien han jugado dos partidos más que ambos.

Después de cuatro duelos sin vencer que le costaron el liderato, cada uno de esos tres partidos con el respaldo de su parroquia va a resultar vital en la pelea de la Balompédica por el título del grupo X de Tercera división y, por ende, por el ascenso directo a Segunda Federación. Tomi Lazini y Diego Domínguez siguen en el dique seco. De los entrenamientos de la semana se deduce que el debut del canterano Raúl Andrades cada vez está más cercano. Quién sabe si no tendrá plaza hasta en este once inicial.

Cruce de caminos para una Balona que no se puede permitir más resbalones. No es sólo que este sábado dejase de ocupar, siquiera temporalmente, la segunda plaza. Ni siquiera de mantener la ilusión en la pelea por el liderato, del que ahora mismo le separan ocho puntos, aunque el Ciudad de Lucena, que es el que ocupa esa posición de privilegio, ha disputado un partido más. Tiene mucho que ver con una cuestión de la credibilidad de la que debería gozar un plantel que fue gestado con un importante desembolso -para la categoría se entiende- y que no termina de encandilar.

La ocasión la pintan calva. El rival, como la propia Balona, enlaza cuatro jornadas sin vencer y no fue capaz de ganar en ninguna de sus cuatro comparecencias precedentes a la sombra del Peñón. El segundo equipo del Recre, con dos exbalonos en sus filas, el tarifeño Álex Cantera y el sevillano David Pecellín, ha cosechado seis derrotas en sus últimos siete desplazamientos, varios de ellos a rivales directos de los albinegros en la parte alta.

Los de casa afrontan de nuevo el encuentro con las bajas de Tomi Lazini -cuyo regreso se adivina que podría producirse en alguno de los dos próximos encuentros- y Diego Domínguez. En el once no es descartable que Raúl Andrades tome la alternativa. Y en la media punta pugnan por una plaza Álvaro González y Cascajo, tras el buen partido que desarrolló en esa plaza en Pozoblanco.

El míster cierra filas con su vestuario

El entrenador, David Sánchez, sostiene que su vestuario, consciente del momento delicado por el que atraviesa “ha dado un paso adelante en los entrenamientos” durante la semana y añade que incluso por encima del rival lo que más le preocupa del encuentro ante el filial del Recre es que sus jugadores estén “al nivel de concentración” exigido, como, en su opinión, estuvieron la pasada semana en Pozoblanco.

El preparador sevillano restó importancia a la falta de gol de los suyos en el último mes, en el que sólo han marcado en dos ocasiones. El técnico entiende que es algo coyuntural: “Tenemos delanteros que han marcado goles toda su vida, extremos que también lo han hecho, centrales que han anotado a gol parado… confío al máximo en ellos”.

Sánchez elude hablar de rotaciones antes de este triple compromiso en casa: “Si vemos que los del domingo son los mejores para ganar al Coria, jugarán de nuevo. Y si no, haremos cambios. Hay una igualdad increíble y los del banquillo están deseando entrar”.

“No estamos cosechando resultados positivos y el cuerpo técnico mueve el árbol con diferentes planes de partido para buscar ese once que nos dé un subidón para seguir en la zona alta”, justificó.

“Imagino el disgusto que tiene la afición después de estos partidos en los que no hemos conseguido la victoria”, deslizó el míster en su comparecencia prepartido. “A nosotros también nos ha dolido. Ha sido un palo gordo, pero nos hemos levantado. Somos un equipo fuerte mentalmente y esperamos hacer un buen partido con balón, más finos y las ocasiones que tengamos poder estar más acertados que en las últimas semanas”.