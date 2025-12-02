La Balona, diciembre te espera

La Real Balompédica Linense afronta desde el próximo domingo (12:00) con su visita al líder Cádiz Mirandilla un mes de diciembre que se antoja puede que no decisivo, pero desde luego muy importante para conocer en qué situación y con qué objetivos afronta la escuadra que entrena David Sánchez la segunda vuelta de la competición en el grupo X de Tercera Federación. Tres partidos que igual pueden hasta marcar un antes y un después para alguno de los que habita en la caseta del Ciudad de La Línea.

La Balona comienza el siempre significativo diciembre con la visita al Cádiz Mirandilla. Una victoria mantendría a los albinegros, como mucho, a seis puntos de la primera posición, la única que garantiza el ascenso. Y podría pasar que la diferencia fuese menor, siempre que el reforzado Bollullos no venciese en Tomares, en un duelo que arrancará a la misma hora.

Los tres puntos, además, podrían (sólo podrían) devolver a la Balona a las cinco primeras posiciones. Algo que casi conocerá cuando salte al terreno de juego, ya que dos de los tres equipos a los que puede dar alcance (Atlético Central y Ceuta B) ha adelantado sus respectivos encuentros a la tarde del sábado.

Todo eso, sin tener en cuenta el respaldo en cuanto a credibilidad para un equipo puesto en entredicho después de firmar tablas ante dos rivales directos (Bollullos y Ciudad de Lucena) ante los que además ha sido incapaz de hacer un gol.

Por el contrario, un revés no sólo cortaría la racha de diez encuentros sin conocer la derrota (con tres empates en las cinco últimas jornadas) sino que situaría a la Balompédica a nueve puntos del primer puesto y correría el riesgo no sólo de verse alejado más de un partido de la quinta plaza, sino que además podría descender puestos en la tabla, porque son varios los clubes que estarían en disposición de darle alcance y superarle en el número de puntos.

La visita del Dos Hermanas

Una semana después llegará a La Línea el Dos Hermanas CF 1971, en el que será el único duelo de los albinegros ante su hinchada en lo que resta de 2025.

El conjunto nazareno era decimocuarto tras la octava jornada, con dos victorias en su haber. Los sevillanos contrataron a Emilio Fajardo, exjugador de la Balona y exentrenador del Algeciras.

Emilio Fajardo, entrenador del Dos Hermanas

Desde la llegado del técnico, el Dos Hermanas ha firmado tres victorias... y el cuarto partido (que concluirá este miércoles) lo lleva bastante encarrillado, ya que ganaba 1-3 en Pozoblanco cuando fue suspendido en el minuto 55. No se antoja que sera un duelo nada fácil para los albinegros.

Lo que sí puede ser un respiro antes del parón navideño será la visita al entrañable San Juan Bosco de Utrera. El conjunto mostachón lleva anclado en puesto de descenso desde que comenzó la temporada y salpicado por problemas de toda índole que ya han forzado que sean tres los entrenadores que han pasado por su banquillo.

La Balompédica no ha fallado hasta ahora con los equipos de la zona baja. Pero para entonces, según la suerte que haya corrido frente a Cádiz Mirandilla y Dos Hermanas, las aguas pueden bajar muy turbulentas... o muy plácidas.