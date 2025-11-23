David Sánchez: "Fue un partido muy igualado, pero no ofrecimos nuestra mejor versión"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, admitió que su equipo no ofreció su mejor versión “especialmente en la primera parte” en el encuentro de la duodécima jornada del grupo X de Tercera Federación que le enfrentó al Ciudad de Lucena y que acabó sin goles. El técnico aseveró que a su escuadra le faltaron “energía, arranque y claridad con balón”.

“No hemos estado a gusto, hemos cometido errores que normalmente no cometemos y eso nos ha generado dudas” dijo el míster, que pese a todo valoró el esfuerzo del grupo y la capacidad de reacción en la segunda mitad, en la que siempre según su opinión, la Balona generó ocasiones para adelantarse, aunque también sufrió dos acercamientos muy claros del rival. “Fue un partido muy igualado, de tú a tú. Para el espectador fue vibrante”, apuntó.

Sánchez descartó que su equipo estuviera precipitado por la ansiedad de ganar: “Somos valientes, vamos a por los partidos, pero estuvimos acertados con balón”, resumió.

Una vez más, el preparador balono prefirió pasar de puntillas sobre la actuación arbitral. “Aquí hemos tenido ya decisiones que no nos han favorecido y hemos decidido olvidarlo. Lo nuestro es trabajar”, dijo.

El técnico destacó la solidez defensiva y el trabajo físico del equipo, que terminó “muy bien pese al desgaste” y ennfatizó, además, que en una categoría tan igualada “hay que entender que el rival también juega y te complica”.

El vestuario, aseguró, terminó “triste” pese al punto sumado, una actitud que el técnico celebra por su exigencia interna. “Esto es muy largo. Queremos llegar a las últimas diez jornadas con vida y en un buen camino, y creo que lo estamos”, afirmó.

Ahora, tras una semana de descanso competitivo, el equipo centrará su preparación en el próximo reto ante el Mirandilla, otro duelo exigente en un calendario sin tregua. “A seguir trabajando, mejorando errores y unidos. Esto no para”, concluyó.