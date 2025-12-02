Pozoblanco y Dos Hermanas retoman este miércoles el partido interrumpido con 1-3

CD Pozoblanco y Dos Hermanas CF 1971 reanudarán este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 20:30, el duelo de la duodécima jornada en el Grupo X de Tercera Federación, que quedó suspendido el pasado 23 de noviembre en el minuto 55 con 1-3 en el marcador debido a la lesión del colegiado Jorge Álvarez Dorado, de Jaén. Con este duelo, la competición en la que participa la Real Balompédica Linense quedará al día.

Aun sin la vuelta oficial tras el parón liguero por la disputa de la Copa de Naciones UEFA, Pozoblanco y Dos Hermanas completarán este miércoles el encuentro que se vieron obligados a interrumpir. La directiva local ha declarado estos 35 minutos de puertas abiertas, entre otras cosas porque con el marcador que existía y con el Athletic-Real Madrid en marcha desde las 19:00 tampoco se espera precisamente una avalancha de espectadores.

En su momento, el Pozoblanco se adelantó muy pronto con un tanto de David García en el minuto 2, pero los de Emilio Fajardo remontaron con los goles de Leal (27’) y Toni (42’) en la primera mitad, así como el de Raúl García (50’) tras la reanudación.

Pendientes del resultado definitivo, el Pozoblanco ocupa actualmente la séptima posición, justo por detrás de la Balona, que le aventaja en un punto. Una victoria permitiría a los cordobeses superar a los de La Línea en la clasificación.

Por su parte, el Dos Hermanas es undécimo con 16 puntos. Si mantiene la renta y se confirma el marcador, alcanzaría al Pozoblanco en la séptima plaza y, en virtud de la diferencia de goles, lo adelantaría en la tabla.