El entrenador del San Fernando Club Deportivo, Jovan Stankovic, valoró el punto conseguido por su equipo domingo en el Municipal de la Línea ante la Real Balompédica (0-0) como "muy bueno" y afirmó que vio a sus jugadores "muy centrados pero nerviosos" durante el encuentro.

"Para nosotros este partido era vital porque se acerca el final de la liga y todos los puntos son importantes. Sabíamos que sería un partido muy difícil y complicado porque la Balona tiene muy buenos jugadores y lucha por estar arriba, como nosotros, y que aquí (en La Línea) teníamos que venir a puntuar. No hemos hecho uno de nuestros mejores partidos pero el punto es muy importante", comentó el balcánico.

"No vinimos a por el empate, pero tras el final del partido valoramos el punto como muy bueno. El formato de esta liga es como es, y en cada encuentro te juegas la vida. A lo mejor no vemos buen fútbol, por la presión. En el partido vi a mis jugadores muy centrados pero muy nerviosos. Fallaron muchos pases y algunas cosas que normalmente no fallan, pero es porque cada partido es muy complicado con este formato de liga", continúo el preparador del San Fernando.

Preguntado sobre si se encontró a la Balona que esperaba, Stankovic respondió: "Sí. Sabíamos que tiene buenos futbolistas, un buen bloque, con un gran entrenador con mucha experiencia. Si nosotros estábamos bien defensivamente como en los partidos que hemos ganado y no permitíamos que nos crearan peligro entre líneas teníamos posibilidades de ganar el partido y crearles problemas. Lo hicimos bastante bien".