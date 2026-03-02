La Balompédica sonríe... al otro lado de la Verja

Reza el aforismo que la sonrisa va por barrios. En este caso, por ciudades, aunque dentro de poco, cuando desaparezca la Verja, parecerán partes de un todo.

Mientras integrantes y aficionados de la Real Balompédica Linense rumian el mal momento de su equipo, que enlaza cuatro jornadas sin ganar y se ha colocado a ocho puntos del líder del grupo X de Tercera Federación, dos balonos más que confesos, Juan Mari Sánchez y Juanjo Bezares, disfrutan de la clasificación de sus equipos, el Mons Calpe y el Lincoln, para la final de la Rock Cup, la Copa de Gibraltar. El duelo por el título aún se disputará el próximo sábado 14 de marzo en el Europa Point.

Las semifinales de la competición copera, escenificadas el pasado domingo, arrojaron por un lado el triunfo del vigente campeón de la competición, el Lincoln Red Imps, sobre el Lions (2-1) y por otro, la victoria del Mons Calpe ante el Glacis United (2-0).

El Lincoln se vio por detrás en el marcador en el minuto cinco por culpa de un gol de Ndjoli, pero otros dos exbalonos, Toni García y Kike Gómez (23’ y 30’) le dieron la vuelta al marcador, informa Francisco Acedo.

“La segunda parte fue muy intensa, con mucha tensión en el campo y demasiadas faltas. Se sucedieron las ocasiones en ambas áreas, pero los porteros, Hankins y Ruiz Canto, cuajaron una brillante actuación. Un partido de ida y vuelta que hasta generó alguna bronca entre aficionados en la grada. Los últimos minutos fueron frenéticos con siete minutos de añadido donde a los 90+5 una brillante parada de Hankins evitó el empate”, añade la información de Al Sol de la Costa.

“El encuentro Mons Calpe-Glacis United tampoco fue cómodo para los de Juan Mari Sánchez. La primera parte fue pareja con pocas ocasiones de gol, pero a poco el equipo del Grupo Reygadas fue dominando el balón y generando más peligro. En el minuto 70 Leon Manson hizo el 1-0 y el linense Manu Toledano dejó todo resuelto en el 78”, abunda.

Lincoln Red

Juanjo Bezares ya ha llevado al Lincoln en la presente temporada a acariciar hasta la última jornada su clasificación para la segunda fase de la Conference League, en la que logró resultados para la historia del fútbol del Peñón.

Forman parte del plantel de los rojinegros los exbalonos José Manuel Martinez Joe, Toni García, Kike Gómez, el linense Juanje Argüez y el malagueño Rubén García, que había comenzado esta misma temporada en la UD Los Barrios, pero que tuvo que abandonar la entidad, como tantos otros, debido a los numerosos problemas económicos del club.

El once inicial del Lincoln en la semifinal de Copa

Otros nombres destacados son los de Álex Mula, que jugó en Segunda con Málaga, Tenerife, Alcorcón y Fuenlabrada, y Tjay De Barr, el primer futbolista llanito traspasado a un equipo español, el Oviedo, por citar solo a algunos.

A falta de una jornada para que finalice la primera fase, que dará paso al play-off entre los seis primeros clasificados, el Lincoln es líder con un punto de ventaja sobre el otro gran candidato al título liguero, el St. Joseph's Football Club. En espera de la confirmación oficial, la presencia de los rojinegros la próxima campaña en Europa está casi garantizada, con independencia de lo que ocurra en la final de la Rock Cup.

Mons Calpe

Juan Mari Sánchez, que llegó a dirigir al primer equipo de la Balona en la temporada 2016/2017, desembarcó en el Mons Calpe en octubre de 2023, para regresar a una competición en la que ya había participado con Boca y Bruno’s Magpies.

Forman parte de la plantilla Manu Caro, aquel chaval que debutó siendo juvenil con la Balona en El Palmar de Sanlúcar bajo la tutela de Jordi Roger en 2018 -que además ejerce de preparador de porteros-, y los también exalbinegros Nacho Holgado, Dani Gallardo, Esteven, Chico Rubio y Manu Toledano.

Una formación del Mons Calpe / Brandon Avellano

En ese vestuario destaca la presencia del exfutbolista del Real Betis, Espanyol, Swansea City, Estrella Roja… Alberto Cañas, que llegó en el mercado de invierno para ocupar la ficha que dejó vacante el linense Blas Álvarez, que se enroló en la UD Lanzarote de Tercera Federación.

También integran el plantel Ivan y Cheíto (AD Ceuta), Javi Moreno (Cadiz B), Alexis (Mogreb Tetuan) y Ayala (Algeciras CF), sin olvidar al juvenil León, que en su día llamó a la puerta de la cantera de la Balona.

El Mons Calpe, que en estos momentos es tercero en la liga -empatado a puntos con el Europa- tiene ante sí la posibilidad de lograr una plaza en la próxima edición de la Conference League, en la que podría participar una vez acabó la sanción impuesta en 2021 por la UEFA por "incumplimiento del requisito de no tener deudas vencidas" Para eso deberá levantar el título.

El equipo que entrena Juan Mari Sánchez es propiedad de Alberto Reygadas, el mismo que tiene abandonada a su suerte a la Unión Deportiva Los Barrios de la División de Honor Andaluza.,