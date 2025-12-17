El Lincoln de Gibraltar, a un paso de hacer historia en la Conference

Los jugadores del Lincoln, antes de uno de sus partidos en la Conference League

El Lincoln Red Imps, campeón de la Liga de Gibraltar, continúa firmando una página histórica en la UEFA Conference League y este jueves (21:00) puede agrandar aún más su leyenda europea. El conjunto entrenado por el guadireño Juanjo Bezares, de que también forman parte los exbalonos Joe, Toni García y Kike Gómez, el linense Juanje Argüez, y el exalgecirista Borja Fernández, visitará Varsovia (Polonia) para medirse al Legia, ya eliminado del torneo. Los del Peñón tienen la posibilidad de sellar el pase a la segunda fase por primera vez en la historia de un equipo de la Roca en caso de lograr la victoria.

Los gibraltareños tendrán opciones de jugar la siguiente ronda incluso en caso de no sumar los tres puntos, aunque en ese supuesto deberán estar pendientes de otros resultados. KuPS, Breidablik y Zrinjski Mostar son los únicos equipos que pueden arrebatarle el 24º puesto de la clasificación, el último que concede acceso a la siguiente ronda del tercer torneo continental.

El equipo dirigido por el guadiareño Juanjo Bezares afronta el desplazamiento con la moral muy alta, tras la importante victoria lograda la pasada semana en casa frente al Sigma Olomouc. El técnico español no escondió la ambición del grupo, aunque apeló a la prudencia: “Vamos por la victoria, aunque tenemos los pies sobre la tierra”, reconoció, recordando que “nadie se hubiera creído esto en verano, pero nos hemos ganado el respeto en toda Europa”.

Bezares subrayó además que el equipo “depende de sí mismo”, aunque advirtió de la dificultad del reto: “No va a ser fácil ganarle al Legia en su estadio. Todos estamos centrados en un partido que puede ser histórico al máximo para la entidad y para el futuro del fútbol gibraltareño”.

En el apartado deportivo, el Lincoln Red Imps no podrá contar con los lesionados Ethan Britto y Víctor Villacañas, aunque recupera al sancionado Torrilla y llega en buenas condiciones físicas De Barr. Hasta última hora será duda Rutjens, que terminó con molestias el último encuentro europeo.

El rival, el Legia de Varsovia, atraviesa un momento muy delicado. Eliminado matemáticamente de la Conference League, el conjunto polaco también cayó el pasado fin de semana en su campeonato doméstico ante el Piast Gliwice (2-0), un resultado que lo mantiene en la parte baja de la clasificación.

El banquillo del Legia está ocupado por el español Iñaki Astiz, y la plantilla cuenta con una fuerte presencia internacional, con once jugadores extranjeros. Entre los nombres más destacados figuran los internacionales polacos Tobiasz y Szymanski, además del congoleño Kapuadi, el portugués Vinagre, el esloveno Stojanovic, el armenio Bichakhchyan y el danés Rajovic.

No será la primera vez que el Legia se enfrente a un equipo gibraltareño. En la temporada 2019/20, los polacos se midieron al Europa FC en la fase previa de la UEFA Europa League, con empate sin goles en la ida y triunfo del Legia por 3-0 en Varsovia.

El encuentro se disputará en el Legia Stadium y estará dirigido por el árbitro serbio Danilo Nikolić.

En cuanto a los rivales directos del Lincoln por la clasificación, el KuPS visitará Londres para enfrentarse al Crystal Palace, el Breidablik jugará a domicilio en Francia ante el Estrasburgo, mientras que el Zrinjski Mostar recibirá al SK Rapid, actual colista de la Conference League.