El delantero Juan Diego Molina Stoichkov, natural de San Roque, se ha incorporado en las últimas horas a la concentración del Real Mallorca en el complejo Pinatar Arena de Murcia, después de que el pasado día 12 diese positivo en un test de coronavirus y tuviese que respetar la correspondiente cuarentena. Stoichkov, que dice que “poco a poco” se va “sintiendo mejor” tras superar el contagio y agradece la "acogida especial" de sus compañeros.

“Fue un poco duro porque tenía ganas de entrenar con mis compañeros, pero el día antes me avisaron que no podía”, explica el exjugador de CD San Roque y Real Balompédica Linense en declaraciones a los medios oficiales del Real Mallorca. “Ha sido una experiencia más en mi vida y la verdad es que me costó pero luego me adapté”.

“Esto es algo que está sufriendo mucha gente en todo el mundo y esta vez me ha tocado a mí”, agrega. “Es algo que se está volviendo normal, lo está cogiendo mucha gente y espero que no lo coja ningún compañero”.

Stoichkov admite que no está entrenando al mismo ritmo que el resto del equipo, aunque espera recuperar su nivel físico con el paso de los días. “En casa me habían mandado un trabajo, pero la final no es lo mismo; los entrenamientos están siendo duros pero es lo normal en la pretemporada”.

El delantero sanroqueño, que tiene contrato con el Mallorca hasta junio de 2022, fue la campaña pasada uno de los jugadores más destacados de LaLiga SmartBank, en la que jugó como cedido en el Alcordón.

Ese alto rendimiento le permite estar entre los jugadores a los que Granada y Huesca incluyen en sus posibles contrataciones, aunque cada día se acerca más el comienzo de la competición y aún no se ha cerrado ninguna operación, de la que saldría beneficiada la entidad de La Línea, que se reservó un 35% de los derechos del atacante.

El Mallorca se enfrentará este jueves al Levante UD, de la Liga Santander, y el sábado al Tenerife, que será uno de sus rivales la próxima temporada en la LaLiga SmartBank. Los bermellones que dirige el técnico Luis García tiene previsto jugar un tercer partido amistoso ante el Castellón UD.