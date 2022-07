Joaquín Jiménez - Balona: bodas de plata

Joaquín Jiménez Sánchez iniciará el próximo mes de agosto su vigésimo quinta temporada como delegado de la Real Balompédica Linense. Unas Bodas de Plata (así en mayúsculas) en toda regla. Pocos matrimonios aguantan ya una relación de un cuarto de siglo. Y, aunque no hace tanto hubo una "interrupción de convivencia" ahí sigue, con la misma ilusión que el primer día. Así, a ojo, unos 40 entrenadores habrán pasado por el vestuario del Municipal en ese periodo. Pero él se queda con el entremeño Julio Cobos. El anuncio de su continuidad (como si él necesitase renovar los votos con su Balona) obtuvo “más me gusta que muchos fichajes” dice entre risas el interesado, que ya está deseando que el balón comience a rodar. “¡Qué verano más largo ¿no?”. Y es que la Balona -más la Balona que el fútbol- es para él una pasión.

“La gente cree que ser delegado es llevarle las fichas al árbitro, pero es un concepto equivocado”, defiende. “Hay un trabajo antes, eres casi siempre el primero en llegar y el último en irte, tienes la responsabilidad de que no falle nada, en los desplazamientos eres el embajador de la directiva en la expedición...”.

Joaquín Jiménez se siente “un privilegiado” por poder formar parte de la estructura de la Real Balompédica, se deshace en elogios para todos los que trabajan a diario en las oficinas de la Balompédica y para ese grupo que forman Pipi Valenzuela, Pepe El Masa, los médicos, los fisios... “Somos como una gran familia”, dice con orgullo.

“Han sido tantos entrenadores que seguro que si me pongo a hacer una lista, me dejo alguno por el camino”, asume el dirigente balono, que desliza nombres como los de Manolo Cruz, Rafa Escobar, Gabriel Navarro Baby entre los muy importantes, pero que se queda “sin duda” con Julio Cobos, máximo responsable técnico de los de La Línea entre diciembre de 2016 y abril de 2018.

“Indiscutiblemente el que más me marcó, por su sencillez, porque es una buenísima persona”, dice, con rotundidad, en referencia al de Valdehornillos. “Estoy convencido de que esa misma respuesta la darían todos los que convivimos con él, porque no se puede ser más humano, más cercano... siempre nos respetaba a todos nuestro campo de decisiones...”.

Sin embargo, Jiménez se muestra mucho más esquivo cuando se le pregunta por cuál no querría volver a encontrarse. “Esto es como las meigas, haberlos haylos, pero no merece la pena nombrarlos. Ya forman parte del pasado, ya está”, responde, aunque los balonos recuerdan que fueron sus abiertas diferencias con Jordi Roger las que les llevaron a abandonar en abril de 2019 la entidad, que le repondría en su puesto al arrancar la pasada campaña, para afrontar el desembarco en la Primera RFEF.

En cuanto a futbolistas, el sempiterno delegado se queda con los “Ismael Chico (actual director deportivo), Carlos Guerra (miembro del cuerpo técnico), Alberto Merino...” que a su entender, por ser jugadores de la casa, contagiaban “como ninguno” el sentimiento balono en la caseta.

Por supuesto, por sus funciones, el delegado acaba estableciendo cierta relación afectiva con los árbitros. O al menos, con algunos. “Hay varios con los que tengo una excelente relación, de hecho cuando volví después del periodo que estuve fuera del club algunos de ellos me enviaron mensajes de felicitación, me decían que se alegrarían de volver a verme. Me pregunto incluso cómo alguno consiguió mi número, pero me sorprendió muy gratamente, porque siempre trato que se sientan lo más cómodo posible y ser respetuosos con su labor”.

Por un momento, Joaquín Jiménez se traslada a la condición de aficionado para vaticinar el futuro. “Lo más importante es que estamos pudiendo disfrutar de una categoría muy bonita, ahí está el tirón que está teniendo la campaña de abonados. ¿En lo deportivo? El club está haciendo un esfuerzo que va más allá de sus posibilidades para que los jugadores que han venido apuntalen la plantilla y nos podamos evitar los sufrimientos de la temporada pasada”.