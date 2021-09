Los señalados del Clásico

La debacle protagonizada por la Real Balompédica Linense en el primer Clásico del Campo de Gibraltar de la Primera RFEF, en el que cayó 0-4 a manos del Algeciras Club de Futbol, ha dejado secuelas en el bando albinegro. El técnico, Antonio Ruiz Romerito, dejó escapar en la rueda de prensa posterior al choque un “ahora mismo estamos los que estamos” que tenía un tufillo a resignación que tiraba de espaldas. Dieciséis balonos participaron en el encuentro. Excepto Lavela, cuya aparición fue testimonial, todos merecieron un suspenso en opinión de Europa Sur, pero, por diferentes causas, tres de ellos han quedado señalados: Gerard Oliva, Abdoul Bandaogo y Alhassan Koroma. Y a la lista se podría unir algún nombre más.

Gerard Oliva es, a día de hoy, la gran decepción de la presente temporada, a la espera de que en algún momento aparezca el esperado Tito Miranda. Tiempo tiene aún para enmendar esa sensación. El centrodelantero catalán llegó avalado por un notable currículum y aunque es verdad que se le atragantó una pretemporada a la que tuvo que incorporarse tarde, ya ha transcurrido un mes de competición y ha disfrutado de un periodo más que suficiente para reponerse a esa contrariedad.

El nueve perdió prácticamente todas las disputas de balones aéreos ante una defensa que hasta el pasado domingo era de las más goleadas de toda la Primera RFEF. Como ya le ha sucedido en algún encuentro anterior anda más pendiente de fingir faltas y de protestar a los árbitros que de ayudar a sus compañeros y de generar segundas jugadas. Exceptuando el que anotó en Sabadell, que le fue anulado por un supuesto fuera de juego, no ha visto puerta.

Las continuas recaídas de Iván Martín -que ésa es otra- le están concediendo minutos para reivindicarse, algo que necesita hacer sin más dilación.

Y aunque todas las comparaciones son siempre tan odiosas como injustas, Pito Camacho lleva anotados dos de los tres goles marcados hasta el momento por su nuevo equipo, la AD Ceuta FC, eso sí, en la categoría inmeditamente inferior.

En el caso de Abdoul Bandaogo decir que es una sombra del futbolista que vistió la camiseta albinegra hace dos años es ser enormemente generoso con el burkinés. De aquel todoterreno que abarcaba toda la zona ancha y que llegaba siempre antes que el rival no queda nada. Desubicado y apático. Su aparición en la segunda mitad ante el conjunto de Iván Ania solo sirvió para poner de manifiesto por qué no juega.

Es fácil que Bandaogo, un chico joven, que vive lejos de su cultura, no haya sabido asimilar que el Betis no hiciese efectiva su opción de compra. También es muy posible que no haya conseguido dejar atrás la lesión que llevó al quirófano. O que haya un poco de todo. Pero lo cierto es que la Balona le necesita en una versión infinitamente superior a la que está ofreciendo. Y esto está advertido en este medio desde la pretemporada.

El tercero es discordia es Alhassan Koroma. El que está llamado a ser el jugador-franquicia, el más mimado por la afición, vuelve a desaparecer en un partido clave. El de Sierra Leona empieza a contentarse con una pisadita de balón y un pase horizontal que por su estética arrancan el aplauso fácil de la grada, pero que no se traduce en nada contable para su equipo.

No solo si quiere ser traspasado, como es legítimo que desee, sino si pretende seguir gozando de la titularidad con un Romerito que ya dejó dicho en verano que hacía con él algunas concesiones pese a su anarquía por su condición de futbolista diferente va a tener que empezar a plantearse que el dinero cuando se juega en su puesto se gana cerca del marco y encarar mucho más. Lo demás no dejan de ser fuegos de artificios. Y ojo que la grada también se cansa de eso sobre todo cuando los resultados no acompañan.