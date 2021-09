Pepe Cáceres: "Aún me impresiona como vive el fútbol la afición de la Balona"

La única noticia positiva que dejó el Clásico del pasado domingo para los balonos -que vieron a su equipo perder 0-4 a manos del Algeciras Club de Fútbol- fue el más que merecido homenaje que recibió en los prolegómenos del choque Pepe Cáceres, el autor del primer gol de la Real Balompédica en el estadio Municipal de La Línea.

El 19 de octubre de 1969, cuatro días después del España-Finlandia que sirvió para inaugurar el estadio, la Baona saltó al césped en encuentro oficial por primera vez para enfrentarse al Cádiz. “Al final, 1-1 con un gol de Cáceres que pasó a la historia como el primero que anotaba la Balona en su nuevo campo”, recuerda la historia.

Cáceres se mostró “muy agradecido” por el detalle de la directiva que encabeza Raffaele Pandalone y afirmó que, a pesar de que ha transcurrido más de medio siglo, recuerda el tanto que se utilizó como gancho para brindarle el homenaje. “Tengo que decir la verdad, sí que me acuerdo, no es algo que se pueda olvidar, porque después de la selección, estábamos inaugurando el campo, que entonces era una maravilla. Me llegó el balón en un rebote, le pegué con rabia y tuve la suerte de que se colara”.

“Fue entrar en el estadio y me vinieron a la cabeza muchísimos recuerdos y todos bonitos, porque hacía mucho tiempo que no venía y me sigue impresionando como vive los partidos la afición de la Balona”, agregó el exfutbolista, que garantiza que sigue “a diario” la actualidad del equipo de La Línea.

Con respeto al Balona-Algeciras del pasado domingo, Cáceres fue crítico con los de casa: “Los ve uno de jugar y piensa, pues no éramos tan malos. Sin que nadie se pueda sentir ofendido, pero nosotros hacíamos las cosas mejor, pero bueno tampoco hay que dramatizar, el equipo llevaba una buena dinámica y seguro que vuelve a ganar pronto”.