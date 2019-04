El San Fernando Club Deportivo que llega este domingo al Municipal de La Línea es, sin lugar a dudas, la gran revelación del grupo IV de la Segunda B. Una condición que durante muchas, muchísimas jornadas, compartió precisamente con la Real Balompédica, pero mientras los albinegros asumen ya que su pelea es por conseguir una plaza para la próxima edición de la Copa, los azulinos están a solo tres puntos de la cuarta plaza y pretenden beneficiarse de los duelos directos que sean incluso en esta misma jornada. Los de Pérez Herrera llegan después de tres semanas en las que han sumado un solo punto, pero jugadores y técnicos expresan su convencimiento de que revertirán pronto la situación. Los visitantes tienen disponibles a todos sus efectivos.

El conjunto isleño, en el que parecen estar viviendo su tercera juventud futbolistas como Pedro Ríos (Córdoba, Recre, Levante...) o Pablo Sánchez (Recre. Cádiz, Lugo...) no es precisamente fuera de casa donde está ofreciendo su mejor nivel y en ese apartado está en mitad de la tabla. Ha logrado cuatro victorias como forastero (Malagueño, El Ejido, Jumilla y Sanluqueño) y la última se remonta al primer fin de semana del pasado mes de febrero. En su último desplazamiento, en Marbella, el equipo ofreció una de las peores imágenes de la temporada y cayó 2-0.

Como la Balompédica, el San Fernando es un equipo al que cuesta hacerle goles. No alcanza los números de la escuadra de Jordi Roger, que a pesar de los tres recibidos el pasado domingo está en 21, pero sus 26 dianas en contra suponen un excelente balance.

El entrenador, Pérez Herrera, al que todos los medios responsabilizan del éxito, admitió este viernes en rueda de prensa que su equipo está afectado por la racha de marcadores y sobre todo por la cruel derrota ante el Talavera en el último suspiro.

“El vestuario siente rabia, pero no solo por las dos últimas derrotas, sino también por el empate en Huelva y por el partido que hicimos la pasada semana”, reflexiona el preparador. “En esos dos días, si me apuran, hicimos de los mejores partidos de toda la competición y es injusto que solo hayamos sumado un punto y por eso tenemos la sensación de que el fútbol no nos ha compensado como merecíamos”.

Pérez Herrera entiende que una de las claves para volver a la senda del triunfo es “saber contener esa rabia y utilizarla en los partidos venideros”.

El técnico no quiso decir que vencer en el Municipal sería “un golpe en la mesa” pero reflexionó: “Lo que supondría es una nueva muestra de que el equipo sigue estando al nivel y que los resultados lo corroborarían”.

Pérez Herrera: "La Balona sigue siendo igual de difícil que en la primera vuelta"

“Mantenemos el mismo nivel de juego, estamos siendo igual de competitivos, igual de intensos que lo hemos sido durante toda la temporada solo que ahora no se están materializando las ocasiones de gol que estamos generando”, analizando.

Preguntado por la Balona, dijo: “Sigue siendo igual de difícil que cuando jugaron en nuestro campo, es un equipo muy bien trabajado, con las ideas muy claras al que igual en la segunda vuelta le está faltando encontrar la regularidad”.

“Es cierto que vienen de una derrota, igual que nosotros y que también les está faltando encontrar la justa recompensa en algunos encuentros, así que se presume un partido igualado, como casi siempre sucede con los derbis, que además es probable que esté condicionado por el tiempo”, vaticinó.