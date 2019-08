La plantilla de la Real Balompédica Linense se muestra compacta, unida, ilusionada y convencida de que sacará adelante el primer compromiso de Liga, el que afrontará el próximo sábado (21:00) en el campo del recién ascendido CP Villarrobledo. Los futbolistas, en declaraciones servidas por los medios oficiales del club, resaltan en buen trabajo que han llevado a cabo en pretemporada.

Por su parte Sergio Rodríguez, que estrena galones de capitán ya que es uno de los tres supervivientes del plantel del curso pasado, destaca por encima de otro factor “la ilusión y las ganas” que respira la nueva caseta ante el inminente arranque de una nueva temporada.

“Es verdad que hay mucha gente nueva, pero hemos ido creciendo poco a poco y entiendo que estamos preparados para afrontar esta temporada”, recalca el lateral diestro.

Sergio Rodríguez deja claro que está “muy contento de seguir formando parte” de lo que define como “una familia” y subraya el orgullo que supone lucir la condición de capitán. “Espero saber representar los valores que supone llevar esta camiseta y este escudo”.

Manu Molina destaca que el vestuario está “muy metido” y con ganas “de que empezara ya la Liga”.

“Desde que llegamos el primer día hemos trabajado intensamente y lo hemos preparado todo para sacar los tres puntos, estamos muy ilusionados”, destaca el mediocentro. “Desde que llegué he resaltado que éste es un grupo muy humilde y vamos a ir a Villarrobledo con todo”.

El centrocampista resalta que desde el primer día es consciente de que el club ha depositado en él “una confianza enorme” a la que espera corresponder en el campo.

“Mi familia está súper contenta de estar en La Línea, yo estoy súper contento de estar en este club y espero demostrar mi mejor fútbol en la Balompédica y que pasito a pasito ya veremos dónde estamos”, agrega.

Una de las últimas incorporaciones,el guipuzcoano Haritz Albisua, hace especial hincapié en dejar claro que está “muy a gusto” con lo que se ha encontrado “en la ciudad, en el club y en el vestuario”.

“Es verdad que la primera semana me costó, porque venía de estar sin tocar el balón todo el verano y nunca es lo mismo trabajar en un grupo que hacerlo por tu cuenta, pero después del partido de Estepona me he sentido más a gusto, más suelto y con más confianza”, apostilla.

El medio es otro de los que se suma a hacer gala de “la ilusión” del plantel por empezar el curso con una victoria. “Ha sido una pretemporada buena, pero también sabemos que no es lo mismo que que la competición y somos conscientes de que será un partido muy complicado”.