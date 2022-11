El futuro Municipal de La Línea va tomando forma

Las obras del estadio Municipal de La Línea no cesan. Aunque ahora no tienen el seguimiento mediático que se produjo en los días previos a la instalación de la luz artificial, dada la importancia de su puesto en marcha, los trabajos no se detienen.

Los fondos empiezan a ver crecer los pilares sobre los que se soportará la futura grada. Un espacio que, ya sin pistas de atletismo, estará muy cerca de las porterías, para satisfacción de los hinchas que siempre se han quejado de la excesiva distancia entre la grada y el terreno de juego.

La convivencia entre los obreros, los técnicos y los topógrafos de la empresa almeriense Albaida Infraestructuras SA con la plantilla de la Primera Federación de la Real Balompédica Linense ha acabado por convertirse en algo cotidiano, que casi pasa desapercibido.

Desde que los albinegros regresaron al estadio con la temporada ya arrancada unos y otros realizan su labor durante horas de manera conjunta sin que eso genere problema alguno.

Todos buscan el mismo fin, que el nuevo estadio esté listo cuando antes y que la Balona lo pueda disfrutar en la mejor situación deportiva posible.